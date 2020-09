Dieta veloce dei 3 giorni, 1300 calorie per sentirsi sempre bene

Ogni volta che abbiamo bisogno di ripartire, la dieta veloce dei 3 giorni è la soluzione più pratica ma anche più salutare

Fatica a riprendere i ritmi quotidiani dopo una pausa, tipo quella delle vacanze? Voglia di perdere chili in poco tempo senza stress? Il rimedio più facile e pratico è quello di una dieta rapida e la dieta veloce dei 3 giorni è certamente una delle vie più efficaci.

Tre giorni, due chili, 1400 calorie. Una specie di formula magica, ma molto reale perché basata su studi scientifici. Un volta ogni due o al massimo tre mesi potete metterla in calendario e seguirla, perché non c’è nella che ci impedisca di stare bene. Accompagnatela come al solito con almeno 2 litri di acqua al giorno e un po’ di attività fisica. Il resto lo farà la tavola.

Dieta veloce dei 3 giorni, il piano di battaglia

Tante frutta fresca e verdura, ma anche gelato e carni magre. Il menù della dieta veloce dei 3 giorni è molto vario e gradevole.

1° GIORNO

Colazione: 100 g di latte parzialmente scremato, una fetta biscottata e un cucchiaino raso di marmellata. In alternativa thé senza zucchero (con un dolcificante), 2 fette biscottate con 2 cucchiaini di marmellata.

Pranzo: 300 g di macedonia di frutta fresca con 50 g di gelato. Oppure un uovo intero più un albume strapazzati all’occhio di bue una padella antiaderente, 1 porzione di verdura cotta condita con un cucchiaino d’olio extravergine d’oliva, 40 g di pane integrale.

Cena: 140 g di carne bianca alla griglia o alla piastra senza grassi, 1 porzione di insalata mista condita con un cucchiaino d’olio extravergine d’oliva, 40 g di pane integrale.

2° GIORNO

Colazione: 100 g di latte parzialmente scremato, una fetta biscottata e un cucchiaino raso di marmellata. Oppure thé senza zucchero (con un dolcificante), 2 fette biscottate con 2 cucchiaini di marmellata.

Pranzo: 150 g di pesce fresco alla griglia o alla piastra o al cartoccio senza grassi, 1 porzione di verdura cotta condita con un cucchiaino d’olio extravergine d’oliva, 40 g di pane integrale.

Cena: 140 g di carne bianca alla griglia senza grassi; una porzione di insalata condita (senza mais, patate e legumi) con un cucchiaino d’olio extravergine d’oliva, 40 g di pane integrale.

3° GIORNO

Colazione: 100 g di latte parzialmente scremato, una fetta biscottata e un cucchiaino di marmellata.

Oppure thé senza zucchero (con un dolcificante) e 2 fette biscottate con 2 cucchiaini di marmellata.

Pranzo: 150 g di pesce fresco alla griglia o alla piastra o al cartoccio senza grassi, una porzione di verdura cotta e una di verdura cruda condite con un cucchiaino d’olio extravergine d’oliva, 40 g di pane integrale.

Cena: una porzione di insalata mista (senza legumi, patate e mais), 80 g di tonno sott’olio sgocciolato, 40 g di pane integrale.