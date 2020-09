Cibi e bevande zero calorie o quasi: lista e informazioni utili

Ci sono dei cibi e delle bevande che contano davvero pochissime calorie o addirittura che non le contano affatto. Scopriamo la lista di alcuni cibi e bevande con un apporto calorico pari a zero o quasi.

Soprattutto chi è a dieta è solito contare le calorie per ogni pasto. Per un motivo o per un altro talvolta si crea un po’ di disordine nel proprio regime alimentare quotidiano ed è quindi buona regola correre ai ripari equilibrando il tutto.

Zero calorie o quasi!

Oggi scopriremo insieme una breve ma utile lista di cibi e bevande che apportano pochissime calorie o addirittura alcuni di essi non ne apportano affatto. Questo ci aiuterà ad avere una visione d’insieme più dettagliata riguardo la composizione degli alimenti e delle bevande. Non tutti hanno ancora imparato a contarle, quando in realtà il conteggio delle calorie è di vitale importanza.

Ci sono anche dei momenti nei quali vorremmo mangiare serenamente senza stare a contare o pesare gli alimenti per poi rapportarli alle calorie, senza sensi di colpa, e allora perché non iniziare a conoscere cibi e bevande poverissimi di calorie?

Esistono infatti degli alimenti e delle bevande che hanno addirittura 0 cal. Non sempre equivalgono all’alimento perfetto da abbinare per equilibrare i vari pasti della giornata ma possono aiutarci ad avere una visione più chiara e a concederci ogni tanto quei grammi in più. Ad esempio, tra le spezie, ci sono talmente poche calorie che contarle risulta davvero irrilevante.

Cibi e bevande zero calorie o quasi: frutta, verdure e bevande

Per i frutti senza calorie troviamo il melone giallo, le fragole, limoni, e lamponi quelli che invece ne apportano davvero poche sono le albicocche, le mele, l’anguria, il mirtillo rosso, l’uva poi, per quanto riguarda le verdure oltre ad arricchirci di vitamine e minerali e fibre possiamo scegliere dei contorni davvero privi di calorie come ad esempio il sedano, gli asparagi, i cetrioli, il cavolfiore, il crescione.

Quelli che invece contengono pochissime calorie sono le zucchine, le cipolle, lattuga, le melanzane, pomodori, funghi, la zucca, la bietola, i porri, broccoli, finocchi, le barbabietole, i porri, l’insalata, gli spinaci, il cavolo riccio.

Questi, come già ben sappiamo, sono degli alimenti che non contribuiscono minimamente al nostro aumento di peso, sono alimenti ricchi di sostanze nutritive, ricchi di minerali e vitamine. Alla base di una dieta mediterranea sana ed equilibrata quel che conta è soprattutto la qualità in quanto a frutta e verdura. Variare il nostro regime grazie a questi alimenti così ipocalorici è sicuramente una buona abitudine da seguire costantemente.

Poi ci sono le bevande e anche le spezie con 0 cal. Le utilizziamo molto spesso per insaporire i nostri piatti e capita di non far caso a quanto facciano bene. Per davvero 0 cal troviamo il basilico fresco, il prezzemolo, lo zenzero, il peperoncino, l’erba cipollina, i semi di lino, il coriandolo.

Le bevande che invece possiamo consumare con moderazione ma senza sensi di colpa sono sicuramente il tè, il caffè e naturalmente l’acqua, senza l’aggiunta di zuccheri.

Diffidate invece da tutte quelle bevande gassate o non che trovate in commercio con la dicitura 0 cal, contengono dei dolcificanti non sempre di buona qualità. Ora sappiamo che di questi alimenti, stando sempre attenti al condimento, quindi sale ed olio, possiamo farne davvero delle scorpacciate, sono tutti alimenti e bevande che, in dosi moderate, salvo altre patologie specifiche soggettive, contribuiscono alla nostra salute e al nostro benessere fisico.