Beatrice Valli accusata di stare con Marco Fantini per soldi: il suo sfogo

Beatrice Valli accusata di stare con Marco Fantini per soldi: il suo...

Beatrice Valli è stata accusata su Instagram di essersi legata a Marco Fantini soltanto per motivi economici. La reazione di lei non è tardata ad arrivare.

Beatrice Valli di recente è stata la protagonista indiscussa di numerose polemiche sul web e il suo nome sembra non volersi staccare dalle continue accuse della rete. Di recente, infatti, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata accusata di intrattenere una relazione con Marco Fantini soltanto per motivi economici e non perché lo ami davvero.

La reazione di Beatrice, che si è trovata al centro della polemica per la sua frase sulle donne che non sono mamme, non è tardata ad arrivare. Anche perché chi ha mosso queste critiche ha evidentemente rimosso che i due stanno insieme da svariati anni e che dal loro amore sono nati anche due splendidi bambini.

“Io mi domando come mai, se pensate queste cose di me, mi seguite?” ha chiesto Beatrice, incredula di come certe persone possano covare pensieri del genere.

Beatrice Valli è stata accusata di stare con Marco Fantini per soldi. Lei ha ovviamente smentito il tutto, trovando il tutto davvero poco rispettoso nei suoi confronti e nei riguardi della sua famiglia.

Beatrice Valli e Marco Fantini stufi delle critiche: “Siete poco rispettosi”

La compagna di Marco Fantini, oltre a trovare assurdo il commento lasciatole sui social, ha rivelato che purtroppo l’utente in questione non è stato il primo ad insinuare una cosa del genere e che trova il tutto abbastanza irrispettoso e decisamente poco carino, visto che loro hanno messo su famiglia.

“Ogni giorno purtroppo mi ritrovo a leggere sempre più messaggi che fanno simili insinuazioni” ha ammesso amareggiata Beatrice Valli su Instagram, che purtroppo è stata protagonista di un triste episodio a Venezia. “A mio avviso trovo il tutto poco rispettoso e davvero poco carino” ha aggiungo, rivelando però che fortunatamente ci sono anche tante persone che credono nei suoi reali sentimenti verso Marco.

Nonostante le numerose critiche, Beatrice Valli e Marco Fantini continuano la loro storia d’amore, dando importanza soltanto ai loro sentimenti.