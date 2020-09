“È sempre mezzogiorno”: Antonella Clerici torna su Raiuno il 28 settembre

Antonella Clerici si prepara a tornare nelle case degli italiani con “È sempre mezzogiorno”, il nuovo show di Raiuno che vedrà informazione e divertimento al centro della scena. Spazio anche alla cucina. Le prime anticipazioni.

Antonella Clerici scalda i motori e si prepara a tornare, la voglia è quasi come quella degli esordi, dopo un periodo di tempo lontana dalla conduzione su “Mamma Rai”. La “Prova del Cuoco”, ormai, è un bel ricordo, ora tocca a “È sempre mezzogiorno”: il nuovo programma del lunch-time di Raiuno non sarà una versione rimodernizzata del precedente programma di cucina, ma spazierà fra diverse aree di interesse. “Ricorderà le atmosfere di ‘Pronto, Raffaella”, si legge su TvBlog.

Ad ogni modo, la Clerici voleva voltare pagina senza lasciarsi troppo alle spalle il passato: in fin dei conti, lei è stata – e resta – una pioniera del cooking show, ma stavolta ci sarà spazio anche per altro fra novità e qualche vecchia conoscenza. Tanti giochi telefonici che serviranno a fare da spartiacque tra una fascia e l’altra del programma che si occuperà anche di cronaca – riepilogando i fatti più importanti della mattinata – e porterà testimonianze importanti partendo dal quotidiano.

Ad Antonella Clerici il mezzogiorno di Raiuno: cosa ci aspetta

Ci sarà anche il ritorno di Renatone – e qui i richiami a “La Prova del Cuoco” sono inevitabili – con Mauro Improta. Previsto anche l’avvento di nutrizionisti accreditati e decanter, perché si parlerà anche di vini e distillati, con competenza e simpatia. Gli ingredienti ci sono tutti, ma la cucina non sarà l’unico fattore: la Clerici va a collocarsi in quella dimensione di infotainment che le è più congeniale essendo anche avvezza al mondo del giornalismo.

Insomma, l’idea è quella di un mix contenutistico tenuto insieme dalla consueta verve della conduttrice che fa proprie le armi della cordialità e dell’ironia, prestate al servizio pubblico con onore e riconoscenza da molti anni. Ha scelto di restare in Rai quando molti avrebbero fatto carte false per strapparla a Viale Mazzini, la costanza ha ripagato un volto noto della tivù di Stato che tornerà nuovamente nelle case degli italiani rinfrancata ed impaziente dinnanzi a questa nuova sfida. Appuntamento al 28 settembre, sempre a mezzogiorno, per l’appunto.

Visualizza questo post su Instagram #èsempremezzogiorno😀 dal 28 settembre @rai1official naturalmente alle 12 @standbyme.tv Un post condiviso da Antonella Clerici (@antoclerici) in data: 2 Set 2020 alle ore 12:25 PDT

SULLO STESSO ARGOMENTO: Antonella Clerici | Il nuovo programma con una vecchia amica: i rumors