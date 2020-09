Andrea Damante e Ignazio Moser a Venezia in smoking: trionfo di bellezza – Foto

Andrea Damante e Ignazio Moser sfilano in smoking sul red carpet della Mostra del cinema di Venezia 2020 mandano in delirio i fan, foto.

Andrea Damante e Ignazio Moser, grandi amici nella vita, sfilano sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia 2020 in tutto il loro splendore sfoggiando i muscoli che allenano quotidianamente in palestra fasciati in eleganti smoking. Look impeccabili per l’ex gieffino e l’ex tronista di Uomini e Donne, oggi dj, che sui social, hanno condiviso le foto del momento scatenando il delirio del web.

Andrea Damante e Ignazio Moser, single a Venezia 2020: web in delirio

Visualizza questo post su Instagram #77thvenicefilmfestival Grazie 🙏🏻 Un post condiviso da Ignazio Moser (@ignaziomoser) in data: 7 Set 2020 alle ore 12:49 PDT

Mentre secondo alcuni rumors sarebbe tornato il sereno con Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser ha sfilato da single sul red carpet di Venezia 2020. Elegantissimo e in splendida forma, pochi giorni dopo la sfilata di Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser si è presentato a Venezia senza alcuna accompagnatrice. Le foto pubblicate su Instagram hanno scatenato i commenti di tutti i suoi followers.

“Altro che Can Yaman”, scrive un utente facendo riferimento all’attore turco che, tra le fan, ha anche Belen Rodriguez. “Hai illuminato il red carpet con la tua classe e il tuo fascino”, aggiunge un’altra fan. E ancora: “Sei stupendo!!! Hai una luce diversa”, “Meraviglioso”, “Che spettacolo”.



Tanti complimenti anche per Andrea Damante. Anche lui è arrivato sul red carpet di Venezia 2020 da solo, pochi giorni dopo la sfilata di Giulia De Lellis che si è presentata con il red carpet senza coprire i brufoli e lanciando un messaggio importante.

“Super”, scrive un utente. “Anche quest’anno hai spaccato”, aggiunge un altro. E ancora: “Sei spettacolare”, “Bellissimo”, “Il top”. E poi c’è ancora chi spera di rivederlo nuovamente con la De Lellis. “Giulia dove sei?”, si chiede un altro utente.