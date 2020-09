Fare le pulizie in casa quante calorie fa bruciare?

Pulire casa apporta qualche beneficio a favore della forma fisica? può essere considerato un’attività fisica e fa bruciare calorie?

Pulire casa è davvero faticoso. A volte corriamo su e giù, con i secchi pieni d’acqua in mano, ci arrampichiamo per spolverare, per lavare le tende, spostiamo pesi.. fare le pulizie aiuta oppure no a restare in forma e a bruciare le calorie?

Pulire casa fa bruciare calorie?

Finalmente una buona notizia per tutte quelle casalinghe indaffarate che sperano che la fatica spesa per pulire casa le ricompensi facendole dimagrire. Ebbene mantenere la casa pulita e fresca aiuta a fare quotidianamente un po’ di allenamento fisico.

Certo bisogna considerare il tipo di sforzo che facciamo ma si potrebbero unire le due cose, basta sapere come fare.

Diciamo che alcune faccende domestiche migliorano la forma fisica più di altre. Ecco l’elenco delle attività che fanno bruciare grasso al pari di un allenamento in palestra secondo l’ HIIPA (High Intensity Incidental Physical Activity).

L’Hiipa è una scienza che studia il risultato di attività comuni svolte fuori dalla palestra e le compara al risultato dovuto a veri e propri allenamenti.

Si tratta quindi di attività che hanno qualche analogia con le attività sportive e tra queste troviamo anche qualche faccenda domestica.

L’esperta di fitness Jennifer Cohen, ha cercato di tradurre lo sforzo delle faccende domestiche in calorie spese e lo ha fatto fornendo una lista di faccende domestiche e minuti di svolgimento che apporterebbero gli stessi risultati di un allenamento intenso in palestra:

Spostare i mobili: spostare armadi, divani e cassettiere per pulire e farlo per 25 minuti brucia fino a 100 calorie.

Pulire le finestre: lavare i vetri per mezz’ora di seguito farebbe bruciare 100 calorie

Pulire il bagno: insaponare e sciacquare i sanitari equivale a bruciare le stesse calorie che si brucerebbero camminando per mezz’ora.

Passare l’aspirapolvere: passare l’aspirapolvere per un’ora fa bruciare circa 100 calorie.

Queste elencate sarebbero le attività più dispensiose in termini di calorie, ma anche le altre faccende come resettare, stendere e piegare i panni, usare la scopa, fare il cambio di stagione, tutto aiuta a favorire la forma fisica. E se stai attraversando un periodo particolarmente apatico in cui non hai voglia di fare niente e ti senti perennemente stanco prova a combattere la pigrizia con il metodo delle tre S.