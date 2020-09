Come preparare la pelle all’autunno: trattamenti, prodotti, consigli

L’autunno è alle porte e la pelle dopo l’estate avrà bisogno di trattamenti mirati che le restituiscano la giusta idratazione ed elasticità. Scopriamo come prepararla.

L’estate sta decisamente finendo e la routine giornaliera ci porta lontano dalle spiagge e dai giorni rilassanti. Anche la nostra pelle sta tornando alla normalità di una vita fatta di lavoro, casa, sport e tanto inquinamento che ogni giorno colpisce il nostro organismo dentro e anche fuori, sull’epidermide.

Scopriamo come preparare la pelle all’autunno, quali sono i trattamenti mirati, come esfoliare la pelle in profondità, come idratarla e i trattamenti fai da te.

Come preparare la pelle all’autunno, i trattamenti mirati

La pelle dopo l’estate si presenta senza dubbio molto abbronzata, con un piacevole colorito che dona immediatamente un aspetto sano e rilassato ma necessita anche di respirare, di essere purificata in profondità e di ritrovare il giusto grado di idratazione, nutrimento e compattezza.

Esistono dei trattamenti mirati per poter eliminare le cellule morte, nutrire in profondità l’epidermide e mantenerla idratata. Scopriamo quali sono i trattamenti di cui non si potrà fare a meno per preparare la pelle all’autunno e ritrovarla giovane, fresca e luminosa:

L’esfoliazione

La pelle andrà esfoliata e l’azione meccanica di un prodotto specifico eliminerà le cellule morte regalando all’abbronzatura più luminosità. La pelle risulterà liscia, compatta, pulita e sarà pronta per ricevere i trattamenti successivi.

La detersione

La pelle del viso e del corpo, andrà detersa in modo delicato ogni giorno.Via libera ai detergenti a base acquosa ma anche agli oli lavanti per le pelli più delicate. Mattino e sera la pelle dovrà ritrovare una sferzata di energia con un bel bagno di schiuma, possibilmente bio.

L’idratazione

Sia la pelle del viso che quella del corpo, necessiteranno di un trattamento idratante che potrà essere applicato con un massaggio delicato fino a completo assorbimento. Il trattamento potrà essere scelto in base al proprio tipo di pelle, normale, secca o grassa. L’idratazione però non arriva soltanto dal giusto trattamento ma anche dall’interno, per questo bere sempre molta acqua sarà un vero e proprio ‘segreto di bellezza’ a costo zero.

Il nutrimento

Le maschere, il trattamento nutriente più efficace da sempre. Esistono in commercio molte alternative, dalle più economiche alle costose, tutte molto efficaci che regalano la possibilità di nutrire la pelle in profondità e la possibilità di vivere almeno 20 minuti di relax in un angolino di casa, magari ascoltando della buona musica o leggendo un bel libro.

Il booster

Un prodotto mirato a combattere l’azione dei radicali liberi e a donare un ‘plus’ alla pelle del viso e del decolletè è indispensabile. Esistono diverse alternative, per tutte le tasche, che potranno essere applicate con costanza ogni sera prima del riposo. I risultati non tarderanno ad essere visibili.

Come esfoliare la pelle per prepararla all’autunno



La pelle andrà esfoliata in profondità attraverso dei trattamenti specifici, sia casalinghi che professionali. Se si opta per un trattamento casalingo, si potranno trovare facilmente in commercio degli scrub per il corpo a base salina, ottimi da massaggiare sotto la doccia per eliminare tutte le cellule morte.

Per il viso si potrà acquistare un esfoliante specifico che purifichi la pelle e che la preparai ad assorbire i trattamenti idratanti e nutrienti. Per tutti coloro amano regalarsi un trattamento professionale, si potrà scegliere di effettuare un peeling affidandosi alle mani di un medico dermatologo che potrà trattare anche le pelli problematiche, come quelle colpite da acne.

Anche un‘estetista potrà effettuare una pulizia profonda della pelle applicando degli esfolianti su viso e corpo in modo professionale.

Esistono poi dei trattamenti a base di acidi come il glicolico (nelle percentuali più basse), salicilico o della frutta che contribuiranno ad eseguire una esfoliazione naturale ad ogni applicazione. Questi prodotti rendono la pelle foto sensibile per questo dovranno essere utilizzati alla sera e lontano dai raggi UV che potrebbero macchiare in modo importante l’epidermide.

Come idratare la pelle in previsione dell’autunno

La pelle dopo essere state esfoliata e detersa, dovrà essere mantenuta molto idratata. L’idratazione infatti è il segreto della pelle giovane. La pelle quando invecchia perde il suo strato lipidico che con il passare degli anni si assottiglia sempre di più.

L’applicazione di prodotti specifici da applicare al mattino e alla sera, con particolare dedizione al contorno occhi, sottoposto a stress e ad invecchiamento precoce, sarà una buona abitudine da seguire con costanza. Le creme più corpose saranno perfette per chi ha la pelle secca e matura, mentre le emulsioni idratanti più fresche e leggere saranno perfette per le pelli grasse e da applicare come base makeup.

Anche la natura ci viene incontro con gli idrolati di piante e fiori, un bagno di idratazione da vaporizzare su viso e corpo ogni giorno o con oli vegetali perfetti per mantenere la pelle elastica ed idratata in profondità.

I trattamenti fai da te per preparare la pelle del viso e del corpo all’autunno

Per tutte coloro amano preparare dei trattamenti di bellezza fai da te che regalino risultati ottimi con una spesa relativamente contenuta, ecco alcune ricette di bellezza per preparare scrub viso corpo, creme idratanti e maschere trattamento.

Non vi resta che ritagliare del tempo per voi stesse e prendervi cura della vostra pelle e anche della vostra anima, l’autunno arriverà ad allietare il nostro sguardo con i suoi colori.