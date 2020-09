Polpette al limone: secondo piatto goloso e veloce da preparare

Le polpette al limone sono un ottimo secondo piatto goloso e veloce da preparare. Con pochi ingredienti porterete in tavola un ricetta deliziosa.

Le polpette al limone sono un secondo piatto goloso e veloce da preparare. Ottime da realizzare per un pranzo in famiglia ma anche per cena accompagnandole con un contorno di verdure.

Una ricetta che saprà conquistare anche i bambini che di solito amano le polpette soprattutto per la semplicità con cui si riescono a mangiare.

Il risultato saranno delle polpettine sfiziose e profumate ricoperte da un succulenta salsina al limone. Sarà difficile resistere alla ‘scarpetta’.

Ecco un secondo piatto semplice e goloso: le polpette al limone

Morbide, profumate e succose. Ecco le polpette al limone, un secondo piatto a base di carne a cui difficilmente si potrà resistere.

Per prepararle si potrà utilizzare del macinato di vitello ma se preferiamo il pollo andrà bene lo stesso. Scopriamo i passaggi per realizzarle.

Ingredienti per 4 persone

500 grammi vitello macinato o pollo

50 grammi pane raffermo

latte mezzo bicchiere

1 uovo

buccia di un limone non trattato

50 grammi parmigiano grattugiato

noce moscata q.b.

prezzemolo q.b.

sale q.b.

pepe q.b.

farina q.b.

Per la salsa

mezzo bicchiere di olio extra vergine di oliva

1 bicchiere di vino

il succo di 1 limone

brodo vegetale 2 bicchieri

mezzo bicchiere di latte

sale q.b.

pepe q.b.

Preparazione

Iniziamo la nostra preparazione ammollando il pane nel latte. Lo strizziamo quindi lo uniamo in una ciotola alla carne macinata. Aggiungiamo il parmigiano e l’uovo. Mescoliamo bene tutti gli ingredienti e poi uniamo gli aromi. Sale, pepe prezzemolo triturato, la scorza del limone biologico e un pizzico di noce moscata.

Una volta che il nostro composto è pronto e ben amalgamato iniziamo a formare le polpette. Facciamo attenzione a prepararle tutte della stessa grandezza, che dovrà essere quella di circa una noce. In questo modo si cuoceranno meglio.

Quindi le passiamo nella farina e lasciamo da parte. Prendiamo ora una padella e rosoliamo le polpette con un filo d’olio.

Una volta che hanno assunto un leggero colorito aggiungiamo il vino e facciamolo evaporare.

A questo punto versiamo il brodo vegetale, il succo del limone e copriamo con un coperchio per circa 10-15 minuti.

A questo punto per completare aggiungiamo il latte e lasciamo cuocere fino a che non si sarà formata una salsa.

Assaggiamo ed eventualmente aggiungiamo sale e pepe.

Quindi serviamo a tavola.