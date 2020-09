Massaggio anticellulite: le tecniche, le posizioni, i vantaggi

Non è soltanto un trattamenti di bellezza, ma il massaggio anticellulite aiuta anche a migliorare la circolazione sanguigna ed elimina le scorie

Una delle principali tecniche di trattamento per la bellezza e la salute è legata al massaggio circolatorio anticellulite. La sua funzione primaria è quella di rendere il flusso della circolazione sanguigna più efficiente. Uno dei principali problemi della cellulite è che compromette la microcircolazione sanguigna e compare poi come un inestetismo che crea la classica pelle a buccia d’arancia.

La cellulite danneggia anche i soggetti in buona condizione fisica e con una muscolatura sana. Spesso infatti è colpa di una semplice ritenzione idrica provocata dalla perdita di liquidi a causa dello sforzo fisico. Il massaggio circolatorio anticellulite è utilizzato quindi sui tessuti muscolari per favorire in migliore ritorno sanguigno e una circolazione regolare nelle vene. Lo specialista stimolerà il sangue a scorrere più velocemente. Così i vasi sanguigni entreranno in contatto con i tessuti per facilitare la rimozione dei liquidi in eccesso evitando il pericolo sui muscoli.

Massaggio anticellulite, come si agisce sul corpo

Come funziona una seduta di massaggio anticellulite? Una serie di manovre con lo scopo di aiutare la giusta circolazione venosa del sangue, seguendo il percorso delle vene e non delle arterie, dalla zona periferica del corpo fino al cuore.

Il terapeuta deve agire con le mani sul corpo del paziente, tenendo i gomiti in fuori, e quindi afferrare in maniera decisa una quantità di tessuto con la sinistra. Poi dovrà spingere i tessuti verso la mano destra ripetendo lo stesso movimento più volte, concentrandosi su zone diverse del corpo.

Invece nelle zone del corpo con più adipe deve agire con una mano, divaricando pollice e indice come se disegnasse una ‘v’. Dovrà posare la mano sul corpo con le dita unite e ben allungate prima di premere con decisione la mano contro il corpo.

Normalmente durante la seduta sono utilizzate anche manovre di sfioramento che aiutano il sangue a scorrere nella giusta direzione. La seduta normalmente dura circa un’ora e prevede diverse pressioni, trazioni e percussioni di vario tipo, utilizzando una crema oppure un olio neutro. In alternativa può essere sostituito con olî essenziali.

Non esistono controindicazioni particolari per il massaggio circolatorio anticellulite. Anzi, i benefici non saranno solo per gli inestetismi. Ci sono anche quelli legati al riscaldamento della muscolatura, alla stimolazione della circolazione sanguigna e all’eliminazione delle scorie.