Marica Pellegrinelli sta ricostruendo la sua vita dopo Eros, ma l’amore di certo non è passato.

Pochi mesi di separazione non sono riusciti certo a cancellare il grande e profondo amore che ha unito per oltre un decennio Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli.

La modella, che ha dovuto sopportare molte polemiche social e molte frecciatine da quando si è ufficialmente separata da Ramazzotti, ha deciso di proseguire per la sua strada nel tentativo di costruire una vita completamente nuova nel doloroso periodo del Coronavirus.

Nella lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera Marica ha parlato della sua vita presente, dei suoi sogni futuri e di cosa ha significato essere bergamasca durante l’epidemia.

Marica Pellegrinelli: “Amo ancora Eros, ma oggi costruisco il mio sogno”

A quanto pare, non era l’amore per Eros a mancare nel matrimonio tra Marica Pellegrinelli e il cantante romano: la modella, a quanto ha confessato al Corriere della Sera, sentiva più che altro la mancanza di amore verso se stessa, anche se naturalmente sono stati anche altri i motivi che hanno minato la loro unione.

Infatti, Marica ha spiegato amaramente che l’amore per suo marito non è mai stato in discussione ma che, da un certo punto in poi, quell’amore non la rendeva più felice e le dava l’impressione di non riuscire a realizzarsi come persona.

Per questo motivo, ha spiegato l’attrice, il matrimonio ha dovuto finire: “Gli amori non finiscono. Io amo Eros, ma a un certo punto ti rendi conto che l’amore ti deve far stare bene e se non ti porta a essere felice e a realizzarti forse è meglio cercarlo in un’altra forma”.

Quale sia questa forma, naturalmente, Marica non l’ha specificato prima: lei ed Eros sono sempre stati estremamente discreti e non hanno mai voluto sbandierare ai quattro venti tutte le fasi attraversate dalla loro relazione. Pare però che ormai sia venuto il momento di parlarne chiaramente: “Ci siamo dati tanto, è un capitolo della mia vita che esiste ancora perché è sempre nella mia famiglia, comunque condividiamo le nostre case. […] Forse lo amo più di prima perché è stato molto doloroso separarci. Innamorata? Dei miei figli e di me stessa, ho già amato fin troppo nella mia vita”.

E proprio con l’obiettivo di amare se stessa e di dare una possibilità ai sogni che coltivava fin da bambina, Marica ha deciso di impegnarsi al massimo per diventare attrice.

La modella ha spiegato, infatti, di aver sempre seguito corsi di recitazione fin da quando era al liceo e di aver ricominciato a prendere lezioni private da qualche tempo. Quando si sentirà pronta ad investire davvero sulla propria carriera di attrice allora comincerà a fare provini.

Quello che le preme conquistare più di ogni altra cosa, però, almeno in questo momento della sua vita, non è la fama: quella è arrivata comunque a causa del matrimonio con Eros, soprattutto attraverso il gossip infondato che spesso ha provocato solo rabbia e voci completamente false.

Marica vuole l’indipendenza economica, che oggi ha già conquistato con il lavoro da modella, e che vuole continuare a mantenere nei prossimi anni, trovando però tempo da dedicare ai figli, ai quali è legatissima.

Purtroppo, negli anni di matrimonio con Eros, Marica ha sofferto per aver vissuto la vita di Eros e di averlo aiutato senza ricevere uno stipendio, quindi senza la possibilità di costruirsi quell’indipendenza economica che oggi è tanto importante per lei: “Negli ultimi dieci anni ho vissuto soprattutto la vita del mio ex marito, perché era talmente importante … da lui dipendono tante famiglie, è come una fabbrica. Io collaboravo (non stipendiata), sapevo cosa avrei fatto il lunedì di 18 mesi dopo; era tutto molto bello e mi ha permesso di conoscere tante persone diventate amiche” ma, a quanto pare, da un certo punto in poi è arrivato il momento di dire basta.

Il periodo della “rinascita” di Marica Pellegrinelli è coinciso però per un momento durissimo per la sua città natale, quella Bergamo che è stata uno dei primi epicentri della pandemia e che è stata anche protagonista di una delle canzoni simbolo di un 2020 che l’Italia non dimenticherà.

“I miei genitori e mia nonna hanno avuto il Covid” ha dichiarato la modella, spiegando che oggi stanno bene ma che, nel frattempo, è morto un fratello di sua nonna. “Vedo però nei bergamaschi una grande gioia di vivere, ora. È giusto dare voce a tutti gli imprenditori che non riescono a dormire la notte”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marica Pellegrinelli (@maricapellegrinelli) in data: 12 Mar 2020 alle ore 9:29 PDT

A dare voce a coloro che temono di perdere tutto da un giorno all’altro non è soltanto Marica Pellegrinelli: uno dei maggiori imprenditori della città, Tomaso Trussardi, ha cercato di fare il più possibile per aiutare Bergamo e incoraggiare i propri concittadini, guidandoli verso la fine dell’incubo.