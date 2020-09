Miracoli di Instagram: la signora di Mondello influencer in 24 ore

La signora di Mondello che disse “non ce n’è Coviddì” è sbarcata su Instagram e ha già numeri da fare invidia!

Appena qualche settimana fa la signora Angela Chianello, che vive a Mondello, in provincia di Palermo, era una perfetta sconosciuta.

Poi, nel corso di un’intervista, la donna affermò a gran voce “non ce n’è Coviddì” e il mondo cambiò. Il video divenne virale, tutti scoprirono chi fosse Angela da Mondello e la signora Chianello si ritrovò a dover sostenere le critiche e le offese di moltissime persone, che la accusavano di incoscienza e soprattutto di ignoranza.

La donna, che reclamava all’epoca il diritto di andare al mare senza mascherina e senza la necessità di rispettare la distanza interpersonale di (almeno) un metro, è stata anche ospite di Barbara D’Urso.

All’epoca la conduttrice decise di dare spazio alla signora Angela per consentirle di spiegare il suo punto di vista e di difendersi dai feroci attacchi che aveva ricevuto, ma le consigliò comunque di cambiare idea in merito alle misure anticontagio, che sono ancora necessarie dal momento che la Pandemia esiste e non è ancora sconfitta.

Dopo essersi guadagnata un’enorme popolarità (anche se in modo discutibile) e dopo essere passata attraverso uno dei più famosi salotti televisivi del Paese, Angela da Mondello ha deciso di “monetizzare” la sua popolarità e di approdare su Instagram.

I risultati? Assolutamente sbalorditivi!

La signora Angela di Mondello su Instagram? Meglio di una star!

A quanto pare la signora Angela Chianello ha le idee un po’ confuse in fatto di Coronavirus, ma di sicuro ha capito perfettamente come funziona la popolarità social.

Nel giro di poco più di un giorno la signora Angela ha aperto il suo profilo e ha cominciato a caricare molte fotografie, la maggior parte delle quali sono selfie nelle classiche pose da modella che ormai sono state adottata da moltissime modelle, influencer e piccole star dei social.

La prima fotografia in assoluto è stata pubblicata intorno alle 10 del mattino di Domenica 6 Settembre 2020. Nel giro di meno di un giorno il profilo “real” di Angela Chianello ha acquisito ben 117.500 follower, numeri in crescita continua e soprattutto vertiginosa.

Angela ha deciso di coinvolgere anche la sua famiglia nella sua scalata al social più utilizzato d’Italia e nei suoi scatti hanno cominciato a comparire il marito e la figlia, anche lei lanciatissima e molto abile nelle pose da fotomodella.

Con grande prudenza, Angela ha scelto di non scrivere didascalie sulle sue foto, limitandosi a pubblicare immagini o caroselli di immagini per dare meno spazio possibile alla polemica.

Purtroppo, per quanto prudente Angela possa essere, i commenti che stanno arrivando sul suo profilo (che è pubblico, e quindi aperto a chiunque) non sono esattamente positivi.

Molti hanno infatti criticato la scelta di Angela che, se prima ha affermato in tutti i modi che la vicenda dell’intervista ha rovinato la sua vita e quella della sua famiglia, oggi sembra decisa a sfruttare la popolarità a suo vantaggio.

Inoltre, un utente ha scritto che l’apertura del profilo Instagram potrebbe essere l’opportunità, per Angela, di raccontare la propria vita vera: “Mi piacerebbe vederti usare questo profilo per dirci cose serie, come è stata la tua vita dopo essere diventata virale? Che effetti ha avuto? Vogliamo conoscere la vera te non il personaggio a te stato assegnato involontariamente”.

A pensarla come l’utente che ha pubblicato questo commento sono quasi mille persone, che hanno messo un like per segnalare che la pensano esattamente allo stesso modo.

Pare però che almeno finora l’invito dei follower di Angela sia caduto nel vuoto. La donna ha infatti continuato a postare video e foto di vita quotidiana senza didascalia.

Inoltre, come una vera influencer che ha costruito una rete di collaboratori e di sostenitori, Angela ha repostato nelle stories le storie di alcuni amici che hanno invitato tutti a seguire e sostenere il profilo di Angela, lanciandola letteralmente alla conquista di Instagram.

Come finiranno le cose? È molto difficile prevederlo, soprattutto dal momento che nessuno sarebbe stato in grado di prevedere nemmeno quello che è successo finora nella vita di Angela.

Di certo, la signora di “non ce n’è Coviddì” dovrebbe imparare a pubblicare fotografie in cui non si commettono reati, dal momento che, come ha fatto notare già qualcuno, ha postato fotografie in cui l’intera famiglia (composta da tre persone) viaggia in smart (omologata al massimo per due passeggeri).

Nel frattempo, mentre si spera che la signora di Mondello si sia conivnta della necessità di usare la mascherina (anche se nelle fotografie postate finora non la indossa mai), una notizia delle ultime ore porta a pensare che forse la situazione Coronavirus in Italia sia meno grave della fotografia proposta dalle stime ufficiali.

Di pochi giorni fa invece la notizia che una sostanza completamente naturale potrebbe rappresentare un valido punto di partenza per la formulazione di farmaci per il trattamento del Coronavirus.