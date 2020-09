Come servire il caffè a casa e un trucco goloso: parola di...

Il caffè si serve in cucina o in soggiorno? Nella tazzina o direttamente dalla caffettiera? Siete sicure di sapere e di rispettare le regole del galateo? Scoprile subito!

Se siete amanti delle buone maniere dovete sicuramente leggere questo articolo. Esistono infatti delle norme ben precise previste dal galateo su come si deve servire il caffè in casa.

Come servire il caffè a casa: parola di galateo!

Il momento del caffè è quasi un rituale. Servire il caffè a casa in compagnia riflette un momento tradizionale di convivialità. C’è chi è un po’ confusa ancora sulle regole da rispettare In quanto al servizio del caffè. Veniamo a noi, e scopriamo cosa ci dice il galateo sul servizio del caffè.

Il caffè è una bevanda che in realtà si dovrebbe sempre bere in soggiorno , mai in cucina, nemmeno dopo il pasto. Nella maggior parte dei casi però non appena abbiamo finito di pranzare c’è sempre qualcuno, soprattutto in famiglia che urla “Chi prende il caffè?” E il caffè, se la cucina comprende anche una zona giorno, viene servito direttamente sulla tavola del pranzo domenicale.

Una cosa è certa, il caffè deve rimanere nella caffettiera così da assicurarci un caffè ben caldo quando andiamo a servirlo. Se non utilizziamo la classica caffettiera ma piuttosto cialde o capsule utilizzate per le moderne macchine di caffè, bisognerà servire uno Speed alla volta.

Ogni tazzina dovrà essere posizionata sempre di fronte al commensale e con il manico rivolto verso destra. Il piattino ed obbligo e sempre a destra andrà posizionato il cucchiaino.

Il caffè viene versato sempre dal padrone di casa e la tazzina non deve essere mai riempita più di due terzi.

Noi oggi vi daremo anche un altro piccolo trucco gustoso per servire il caffè in maniera un pochino differente dalla classica ma accanto al caffè deve sempre esserci tutto l’occorrente da aggiungere in base ai gusti dei commensali.

Le aggiunte infatti possono essere lo zucchero, la panna montata, il latte, ogni ospite potrà così servirsi ritrovandosi tutto a disposizione. Sarà compito del padrone di casa assicurarsi che ogni ospite abbia gradito e venga servito.

Possiamo aggiungere dei dolci fatti in casa della giornata, dei cioccolatini, ed eventualmente dei liquori.

Trucco goloso per servire il casa:

Un’idea davvero golosa per aggiungere un tocco in più al caffè che serviamo a casa ai nostri ospiti, semplice ma prelibato.

Cerchiamo infine di limitare tutti gli errori durante la preparazione del caffè per far sì che il vero protagonista sia impeccabile!