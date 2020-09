Adriana Volpe: toccante messaggio per la figlia prima della diretta

Adriana Volpe scrive un toccante messaggio per la figlia Giselle in occasione del suo primo giorno di scuola prima della diretta di Ogni mattina.

Adriana Volpe inizia la sua nuova settimana pubblicando su Instagram un toccante e bellissimo messaggio per la figlia Gisele in occasione del suo primo giorno di scuola. La bambina sta per iniziare un nuovo anno scolastico in una nuova città, con nuove insegnanti e nuovi amici e la conduttrice, prima di tornare in onda in diretta con la nuova puntata di Ogni Mattina, le ha dedicato delle bellissime parole.

Adriana Volpe alla figlia Gisele: “Ti stringo forte amore mio. Da oggi inizia la tua nuova avventura”

Innamoratissima della sua bambina a cui dedica tutto il suo tempo e le sue attenzioni, un’emozionata Adriana Volpe, prima di accompagnare la sua Gisele a scuola per il primo giorno, ha condiviso sui suoi profili social un messaggio per augurarle un buon inizio scolastico.

“Cucciola oggi è il tuo primo giorno di scuola in una nuova città, in una nuova scuola, con maestra e compagni che scoprirai giorno per giorno. Ti stringo forte amore mio Gisele Da oggi inizia la tua e la nostra avventur”, ha scritto la conduttrice pubblicando anche una foto in cui abbraccia sua figlia.

Per Gisele e la Volpe inizia oggi una nuova avventura a Milano. Per condurre il programma “Ogni mattina”, in onda dal lunedì al venerdì su Tv8, infatti, la conduttrice si è trasferita da Roma a Milano. Un cambiamento importante non solo per lei, ma anche per Gisele che, oggi, accompagnata dall’amore della sua mamma, è pronta ad affrontare una nuova avventurs, in una nuova scuola.

Se, sui social, la Volpe continua a condividere foto in cui si mostra serena accanto a sua figlia, al contrario, preferisce non parlare della sua vita privata e del suo matrimonio con Roberto Parli. Nel corso della sua ultima intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Visto, ad una domanda sul suo privato, ha risposto:

«Diciamo che in questo momento della mia vita sto gestendo una bellissima trasmissione giornalistica, e per una volta sto dall’altra parte della barricata. Mi godo il privilegio di parlare dei fatti degli altri, senza dover parlare dei miei».