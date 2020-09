Temptation Island: la data di inizio finalmente è stata confermata

Temptation Island 2020 ha finalmente una data di inizio ufficiale: la comunicazione è arrivata nelle scorse ore.

Finalmente Alessia Marcuzzi può tirare un respiro di sollievo: la sua edizione di Temptation Island sembrava nata sotto una cattiva stella.

Dopo che le è stata attribuita una relazione extraconiugale con Stefano De Martino e dopo che l’opinione pubblica le ha addossato tutta la colpa per la fine della relazione tra Stefano e Belen, Alessia ha dovuto gestire anche il contraccolpo di questo gossip nel suo matrimonio.

Nel frattempo, il cast di Temptation Island 2020, che all’apparenza era stato formato senza problemi, si è sfaldato sotto gli occhi increduli degli autori e della conduttrice.

Fortunatamente però, sembra che la produzione del programma abbia superato tutti gli ostacoli e che la trasmissione sia finalmente pronta a partire in grande stile.

L’annuncio, dato come sempre via social, stavolta è ufficiale e con ogni probabilità non ci saranno smentite fino alla messa in onda della prima puntata.

La prima puntata di Temptation Island è in arrivo: finalmente la data di inizio

Temptation Island 2020 avrebbe dovuto partire nella prima settimana di Settembre.

Successivamente però si è verificato un imprevisto senza precedenti nella storia del programma: una coppia di concorrenti, infatti, ha deciso di abbandonare il programma immediatamente (sempre per una questione di tradimenti) e quindi è stato necessario scegliere e introdurre una nuova coppia di concorrenti per completare la rosa che era rimasta priva di due persone.

Questa versione dei fatti non è mai stata confermata direttamente dagli autori del programma o attraverso i canali social dello show, tuttavia era trapelata sotto forma di indiscrezioni.

A confermarla, anche se in maniera indiretta, è arrivato poi il comunicato di Raffaella Mennoia, che aveva spiegato, qualche giorno fa che, mentre per gli altri programmi della Fascino c’era già una data stabilita, per la nuova edizione di Temptation Island condotta da Alessia Marcuzzi, l’inizio era rimandato a data da destinarsi.

Finalmente però, dopo diversi giorni di attesa, la data è stata finalmente fissata.

L’appuntamento con i fanatici di Temptation Island è quindi fissato per mercoledì 16 Settembre, ovviamente su Canale 5.

Se c’è qualcuno che si sta chiedendo come potrà Alessia Marcuzzi risultare credibile nelle vesti di “angelo custode” delle coppie di Temptation Island, dopo aver ricoperto il ruolo di tentatrice nella vita reale, con Stefano De Martino, qualche tempo fa è arrivata Queen Mary a dare la risposta definitiva.

Molto dipende assolutamente dal look: Alessia Marcuzzi dovrà rinunciare categoricamente a minigonne e abiti scollati, cercando in tutti i modi di proporsi al pubblico e ai concorrenti come una figura rassicurante e professionale.

Il consiglio di Maria basterà ad Alessia per riconquistare la fiducia del pubblico? Non rimane che aspettare qualche giorno per guardare la prima puntata di Temptation Island 2020.