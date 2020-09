I segni zodiacali più snob

Scopri quali sono i segni dello zodiaco più snob e quali, invece, non lo sono affatto.

Le persone sono fatte di tante caratteristiche e modi di fare. E spesso non tutti saltano subito all’occhio. Al contrario, ce ne sono altri che si notano ad un primo sguardo. Un esempio? L’essere snob. Le persone che lo sono hanno un modo di porsi diverso e a volte questo modo di essere si evince anche da come preferiscono tacere o ignorare deliberatamente chi sta loro accanto. Certo, non tutti sono davvero snob come sembrano.

A volte, infatti, questa caratteristica può essere confusa con la semplice timidezza. Insomma, come sempre per poter dire di conoscere veramente qualcuno bisognerebbe frequentarlo per un po’ e analizzarne più sfumature possibili. Visto, però, che l’essere o meno snob, è legato anche all’influenza delle stelle, oggi scopriremo quali segni zodiacali sono più snob e quali, invece, non lo sono affatto.

I segni zodiacali snob e quelli che non lo sono per niente

Ariete – Quelli quasi per nulla snob

I nati sotto il segno zodiacale dell’Ariete non sono quasi per nulla snob. Di norma sono infatti così amichevoli da legare con tutti. E visto che amano stare al centro dell’attenzione, è davvero difficile che scelgano liberamente di evitare dei contatti con la gente. Ogni tanto, però, gli piace darsi delle arie. Così, anche se di natura non tendono ad esserlo, si divertono un po’ a recitare la parte. Cosa che fanno sopratutto quando sono interessati a qualcuno. Detto ciò, anche loro ogni tanto possono esserlo in modo naturale. Ciò avviene però quando cercano di tenere distanti le persone. Cosa che quindi si verifica per lo più quando hanno qualche antipatia o quando per motivi che conoscono solo loro, pensano di doversi tenere distanti da qualcuno.

Toro – Quelli piuttosto snob

Sebbene, una volta conosciuti bene, i nativi del Toro siano tra le persone più amichevoli che ci siano, sulle prime hanno dei modi di fare piuttosto snob. Ciò è dovuto alla loro diffidenza e alla paura di aprirsi subito con gli altri. Modi di essere che li portano a mantenere sempre le distanze e che per questo motivo li fanno apparire degli snob. Seppur consapevoli di ciò, i nativi del segno non si fanno un problema della cosa. Anzi, quasi divertiti al pensiero di apparire inarrivabili, ogni tanto si divertono a mantenere quest’immagine di se al fine di studiare le reazioni di chi gli sta intorno. Una volta entrati nelle loro grazie, l’essere degli snob viene a svanire del tutto. Ed è a questo punto che si rivelano come le persone amichevoli e socievoli che sono. Sempre pronti a spendersi per gli altri e a dare quanto possono. Tutte cose che però bisogna guadagnarsi, imparando a superare il loro muro di difesa. Cosa non sempre facile.

Gemelli – Quelli per nulla snob

I nati sotto il segno dei Gemelli non sono per nulla degli snob. Dopotutto, amanti come sono dello stare in compagnia, come potrebbero avere atteggiamenti di questo tipo? Anche quando sono nei loro giorni peggiori, essere socievoli e alla mano rimane una delle loro caratteristiche principali. Per questo motivo i nativi del segno possono dirsi del tutto estranei dall’essere snob. E la cosa si verifica al punto che anche provandoci non ci riuscirebbero. Di contro, non amano quelli che si atteggiano ad esserlo. E quando hanno a che fare con persone snob, tendono a chiudersi sulla difensiva, evitandole il più possibile. Per loro valgono solo i rapporti aperti e sinceri e questo anche se si parla di semplice conoscenza. Cosa che chi ha a che fare con loro sa bene.

Cancro – Quelli un po’ snob

A volerla dire tutta, i nativi del Cancro nascono come persone socievoli ed in grado di farsi amare in pochissimo tempo. La vita, però, li porta pian piano ad assumere atteggiamenti diversi. E tutto al solo scopo di proteggersi. Sensibili come pochi, tendono infatti a prendere tutto sul personale e questo li spinge a doversi ritirare in difesa. Per non soffrire, quindi, preferiscono mantenere le distanze da chi reputano in qualche modo pericoloso. Allo stesso tempo, possono acquisire degli atteggiamenti da veri snob quando si sentono traditi e quindi feriti. Insomma, i nativi del segno, tendono ad essere snob quando si sentono fragili o in pericolo. Il problema è che non sempre riescono a cambiare atteggiamento. A meno di non essere più che tranquillizzati e ricevere svariate prove di fiducia.

Leone – Quelli non esattamente snob

Sebbene i nati sotto il segno zodiacale del Leone amino darsi delle arie, non si può dire che rientrino tra i segni più snob dello zodiaco. Il loro bisogno di ricevere costantemente attenzioni li rende infatti più che propensi a farsi vedere in giro e a conoscere nuove persone. Per questo motivo, il più delle volte, il loro modo di fare risulterà piacevole. Le cose cambiano un po’ in ambienti come quello lavorativo. In alcune circostanze o se si sentono in qualche modo minacciati, i nativi del segno tendono infatti a mostrarsi un po’ snob. Un atteggiamento che mettono in atto per difendersi da persone che considerano in qualche modo un pericolo per il raggiungimento dei loro obiettivi. A parte situazioni extra, però, i nativi del segno non rientrano tra i segni snob e quando vogliono sanno persino mettere a proprio agio chi gli sta intorno.

Vergine – Quelli piuttosto snob

I nativi della Vergine hanno dei modi di fare supponenti che il più delle volte li portano ad apparire come dei veri e propri snob. Ciò è dovuto in parte al loro giudicare sempre gli altri e all’essere così sicuri di se (a volte anche sbagliando) da mettersi quasi su un piedistallo. Questo modo di fare, che non si preoccupano minimamente di nascondere, li fa apparire come dei veri e propri snob. Solo chi li conosce davvero sa che sotto sotto si nasconde una certa dose di insicurezza. Cosa che crea loro non pochi problemi nelle relazioni con gli altri. Per fortuna, anche se spesso troppo altezzosi, quando entrano in confidenza assumono dei modi di fare più naturali, perdendo almeno in parte la rigidità che altrimenti finirebbe con il tenerli distanti da tutti.

