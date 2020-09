Test: scopri quali traumi infantili potrebbero influenzare la tua vita attuale

Dalla tua infanzia dipende gran parte della persona che sei oggi. Scopri se alcuni traumi infantili vissuti hanno una ripercussione sul tuo presente.

Siamo il frutto delle nostre esperienze vissute, il tempo ci segna, ci irende più saggi e ci trasforma. Questo cammino che è tutt’altro che un fiume tranquillo ci porta ad essere la persona che siamo destinati ad essere e se stai andando nella direzione giusta lo capirai attraverso questi segni.

La qualità della nostra vita e delle relazioni familiari si consolidano durante l’infanzia e da esse dipende il tipo di persona che sarai in futuro, per esempio se hai subito abusi emotivi durante l’infanzia, da adulto farai queste 19 cose.

Scopri grazie a questo semplice test cosa ha segnato la tua infanzia e influenza la tua vita attuale.

Test: i traumi infantili che influenzano la tua vita

Esistono diversi traumi psicologici dell’infanzia che hanno conseguenze sull’adulto, anche se non sempre per noi è evidente, questi eventi restano indelebili nel tempo e hanno sempre una ripercussione su ciò che siamo nel presente. Identificare questi traumi potrebbe significativamente migliorare la nostra vita ed aiutarci a voltare pagina, iniziando a vivere scrollandoci di dosso

Questo test non ha alcun fondamento scientifico, è un potenziale indicatore e il suo scopo principale è quello di intrattenere.

Farlo è semplicissimo, dovrai solo osservare le forme di questa immagine e leggere il profilo corrispondente a quella che ti ha colpito maggiormente. Questo test può aiutarti a capire quale trauma infantile affligge la tua vita attuale.

Risultato del test:

Se hai scelto l’immagine 1

Potresti aver trovato difficile trovare il modo in cui relazionarti con persone vicine durante la tua infanzia, questo ti ha reso un pò introverso e restio verso le nuove conoscenze. Il tempo ti ha insegnato che non hai nulla da temere e che sei in grado di badare perfettamente a te stesso e puoi contare sulle tue forze.

Attualmente la fiducia che hai in te stesso è la tua principale soddisfazione e fonte di felicità e grazie a lei sei in grado di creare legami sani con le persone intorno a te.

Se hai scelto l’immagine 2

Se hai scelto l’immagine 2, probabilmente hai provato la brutta sensazione di sentirti tradito durante la tua infanzia e questo ha intaccato il sentimento della fiducia. La conseguenza è che hai avuto serie difficoltà a fidarti degli altri, una difficoltà che ha affinato il tuo senso di valutazione, permettendoti di valutare facilmente le persone che ti circondano. Probabilmente sei una persona intuitiva e possiedi queste 10 caratteristiche.

Oggi principalmente hai fiducia in te stesso e nella tua vita e affronti le relazioni con più gioia e positività.

Se hai scelto l’immagine 3

Se hai scelto l’immagine 3, il tuo trauma in fantile è probabilmente legato ad atti di bullismo subiti durante la tua infanzia. Potresti essere stato rifiutato o umiliato dai compagni di classe o da chi ti circondava.

rescendo è diventato sempre più chiaro per te che per stare bene non serve l’approvazione degli altri, siamo noi stessi che dobbiamo imparare a volerci bene per vivere bene.

Oggi sei una persona che si fissa degli obiettivi e li raggiunge con grande determinazione. Hai capito che chi ti ama veramente non ti giudica e che chi ti ferisce non è degno di stare al tuo fianco.

Se hai scelto l’immagine 4

Il tuo principale trauma infantile potrebbe essere la paura del fallimento. Durante la tua infanzia deve essere accaduto qualcosa che ti è costato caro. Un evento che hai ripagato duramente, un errore che hai impiegato molto per rimediarvi.

Oggi sei una persona metodica, precisa, hai capito che ad ogni azione segue una conseguenza e valuti bene ogni situazione. Hai imparato che gli errori insegnano e tutto si può risolvere, e che sbagliare non significa non valere. Anche se si commettono degli errori si è rispettati e ammirati da chi ci ama. Sei gentile verso te stesso e sai bene qual’è la tua chiave per essere felice.