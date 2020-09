Selfie perfetto su Instagram: consigli per un autoscatto fantastico

Scattare selfie è un’attività che ci impegna molto, tutti i giorni. Scopri tutti i nostri suggerimenti per scattare il selfie perfetto per Instagram!

Alzi la mano chi non ha una galleria piena di selfie.

Il selfie, o autoscatto, è quel tipo di foto che tutti ci facciamo almeno una volta al giorno: magari per controllare come stiamo o semplicemente per aggiornare i nostri profili social.

Instagram è ancora il social che la fa da padrone riguardo alle foto: come fare per realizzare quella perfetta?

Selfie perfetto su Instagram: ecco come in cinque semplici mosse

La domanda che veramente ci poniamo, una volta scattata la foto migliore possibile è: quanti like prenderà su Instagram?

Infatti, a volte, non è la bellezza compositiva o il viso perfetto a rendere lo scatto interessante.

Ecco le cinque mosse da fare per rendere il nostro selfie quello più gettonato!

Sorridi e non ti prendere troppo sul serio : sia chiaro, nessuno vi impedisce di essere i più belli ed imbronciati del reame! Se anche voi ci tenete a prevenire le rughe e non sorridete mai come Victoria Beckham, ricordate però che un bel sorriso o un selfie simpatico attirano molti più like di una bellezza algida e misteriosa.

Perché non provare a raccontare, con il vostro autoscatto, una situazione imbarazzante o sfruttare l’autoironia? Il successo è assicurato!

Il selfie perfetto ha anche una didascalia perfetta : raccontate qualcosa di voi o della vostra giornata o del motivo per cui avete deciso di postare una foto.

Vi aiuterà a rimanere in contatto con la vostra cerchia!

Al momento di postarle, però, se tenete un dito premuto sull’immagine vedrete apparire delle linee.

Sono le linee di forza che aiutano da anni pittori e fotografi a realizzare soggetti perfetti tramite l’utilizzo della regola dei terzi!

Per rendere la foto dinamica non dovrete fare altro che posizionare il vostro soggetto (e quindi la vostra faccia!) su uno dei punti di intersezione delle linee , fare caso che la l’orizzonte sia perfettamente allineato a una delle linee orizzontali della griglia e… il gioco è fatto!

Un selfie perfetto per Instagram mostra anche il luogo dove siete, soprattutto se particolare o interessante.

Scegliere ogni giorno il muro della vostra camera potrebbe essere interessante se siete make-up artist che cambiano in maniera camaleontica il proprio trucco.

Altrimenti aggiungere uno sfondo dinamico o un amico a quattro zampe (e se scappano c’è sempre la nostra guida per riprenderli!) è il consiglio migliore per rendere i propri selfie perfetti .

Puoi sfruttare questa capacità anche per le tue foto.

Elementi dello stesso colore, su di te, sui tuoi vestiti o sull’ambiente circostante creeranno un selfie perfetto ed interessante!

Rischi ed esagerazioni dei selfie.

Importante è tenere a mente che i selfie non sono tutto nella vita.

Subiamo ogni giorno un bombardamento social continuo ed estenuante: tutti mostrano una vita ed un corpo assolutamente perfetti.

Per questo è importante giocare, prendersi in giro e tornare a contenuti più “reali“.

Tanti giovani si avvicinano alla chirurgia estetica per cercare di apparire bellissimi e senza difetti nei loro selfie e rischiano di far sfociare questa moda delle foto in una vera e propria patologia!

Non capiscono che l’invidia social è un problema reale creato da situazioni fittizie: i selfie, ad esempio, ingradiscono del 30% una parte del corpo.

Se pensate di essere vittima di un’eccessiva volontà di perfezione forse è il caso di prendersi una pausa dai social network, per tornare poi più freschi e riposati che mai!

Per realizzare un selfie perfetto alla fine serve un solo elemento: la vostra felicità!