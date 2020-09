Avete mai sentito parlare di maschere labbra fai da te? Tutti i consigli e gli ingredienti naturali per avere labbra morbide e nutrite.

Quando parliamo di rituali di bellezza ci concentriamo spesso sui capelli e sul viso ( qui i consigli per realizzare maschere fai da te al kiwi, alla farina di ceci e acqua di rose o al mango) in generale tralasciando zone del nostro viso che meriterebbero di essere trattate con i giusti ingredienti, come ad esempio le labbra. Ma non soltanto per curarle, ma anche per prevenire eventuali problematiche e per dare un aspetto fresco e riposato.

In questo articolo parleremo dei migliori ingredienti per realizzare maschere specifiche labbra fai da te.

Ecco gli ingredienti per maschere labbra fai da te

Gli ingredienti naturali da utilizzare sulle labbra sono svariati e tutti efficaci ma oggi vogliamo mostrarvene due tra i più popolari e dagli effetti benefici più evidenti: il miele e l’olio extravergine d’oliva.

MIELE

Per avere labbra nutrite, idratate e morbidissime il primo ingrediente fondamentale e facilmente reperibile è il miele!

Una delle più importanti funzioni del miele è quella antibatterica e antibiotica: molti tipi di miele contengono notevoli quantità di perossido di idrogeno, cioè di acqua ossigenata. Per ottenere il massimo effetto battericida, l’ideale è il miele grezzo, dunque non trattato.

Per un effetto “wow” è consigliato utilizzare un piccolo rettangolo di pellicola trasparente da appoggiare sulle labbra e una grande quantità di miele in modo tale da coprirle perfettamente.

Tempo di posa: 15 minuti.

OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA

Oltre al miele vi è un altro ingrediente molto rinomato per le sue proprietà benefiche e nutrienti. Stiamo parlando dell’olio extravergine d’oliva ricco di antiossidanti e di vitamina E, che nutre a fondo le labbra e le rende setose e nutrite. Molto indicato per arrivo dell’autunno e per chi ha labbra secche e screpolate.

Tempo di posa: 3/4 minuti.

Per un effetto strong e duraturo si può creare un mix tra i due ingredienti. Labbra rimpolpate, nutrite, idratate e pronte da mordere!!