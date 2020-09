Marco Fantini e Beatrice Valli derubati: “Portati via gli outfit per Venezia”

Marco Fantini e Beatrice Valli derubati: la coppia di Uomini e Donne racconta il furto subito in ufficio. “Rubati gli outfit per Venezia 2020”.

Brutto risveglio per Marco Fantini e Beatrice Valli dopo il red carpet della Mostra del Cinema di Venezia 2020. La coppia, nata nello studio di Uomini e Donne, attraverso una serie di storie pubblicate su Instagram, ha fatto sapere di aver subito un grave furto nel proprio ufficio di Milano dove sarebbe stato rubato tutto, compresi tutti gli outfit di Fantini per Venezia 2020.

Furto Marco Fantini e Beatrice Valli: “Ci siamo alzati con una bruttissima notizia. Rubati gli outfit per Venezia 2020”

In auto per tornare a Venezia, Marco Fantini e Beatrice Valli hanno pubblicato una serie di storie raccontando ai followers di aver subito un pesante furto. “Stamattina ci siamo alzati con una bruttissima notizia“ – afferma una provata Beatrice Valli. “Sono venuti a rubare in ufficio tutto quello che avevamo, tutti gli abiti e le cose che avevamo per queste giornate, i look di Marco per stasera. Ci hanno spaccato tutto. Hanno rubato tutti i vestiti di Marco e, purtroppo, ha dovuto una soluzione last minute sugli abiti. Meno male il mio c’era“, ha aggiunto l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Nonostante tutto, dopo aver sistemato tutte le pratiche burocratiche, la coppia è riuscita a ripartire per Venezia. “E’ stato veramente scioccante. Alle 7.30, questa mattina, ci siamo alzati con questa notizia. Non vi faccio neanche vedere le foto di come abbiamo trovato l’ufficio”, aggiunge ancora la Valli che, negli scorsi giorni, è finita nella bufera per una frase sulle donne senza figli.

Messo da parte lo shock, la Valli e Fantini sono pronti a sfilare nuovamente sul red capert di Venezia 2020 dove si sono presentati altri protagonisti di Uomini e Donne per un preciso motivo.