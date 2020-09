Benedetta Rossi: dopo il grave lutto, la famiglia si allarga

Grande gioia per la food blogger Benedetta Rossi: dopo il grave lutto che l’ha colpita negli scorsi giorni, la famiglia si allarga con un nuovo arrivo.

La famiglia di Benedetta Rossi torna ad allargarsi. La food blogger, seguitissima sui social, annuncia con una foto l’arrivo di un nuovo membro in famiglia dopo il grave lutto che l’ha colpita nelle scorse settimane. Un annuncio che è stato accolto con grandissima gioia dai fans che aspettano di sapere di ascoltare le parole della food blogger che, emozionata, ha scelto di raccontare ciò che sta provando attraverso un breve post pubblicato sui suoi canali social.

Benedetta Rossi: dopo la morte di Nuvola, arriva Cloud

Si chiama Cloud il nuovo componente della famiglia di Benedetta Rossi che, insieme al marito Marco, ha deciso di accogliere un nuovo cucciolo come racconta sui suoi profili social.

“Ciao a tutti, io sono Cloud, adesso sono in viaggio con Benny e Marco verso la mia nuova casa…loro non si vogliono far vedere perchè hanno un po’ gli occhi lucidi, ma più tardi vi racconterò di più”.

Dopo la morte di Nuvola, la food blogger e il marito, pur portando sempre nel cuore il ricordo e gli anni trascorsi accanto a Nuvola, hanno deciso di metabolizzare il dolore adottando un altro cagnolino i cui occhi, teneri e indifesi, li hanno fatti innamorare. Nuvola, però, resterà per sempre nel cuore della Rossi come scriveva lei stessa sui social.

“Nuvola è stato con noi 17 anni, è venuto a casa nostra che era un cucciolo arrivato chissà da dove e se ne è andato con i suoi acciacchi da cane anziano, sofferente ma sempre grato e sorridente. Sì, perché Nuvola “sorrideva”, sembrava sorridere sempre, anche quando gli ultimi giorni aveva dei dolori fortissimi e lo accarezzavo per calmarlo. Con i suoi occhi pieni di amore e gratitudine mi guardava con quello sguardo profondo che non potrò mai dimenticare”, scriveva.

Esattamente come Benedetta Rossi, anche Tiziano Ferro ha adottato un altro cane dopo la morte di Beau.