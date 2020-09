Peluria sul viso come eliminarla seguendo alcuni consigli

Peluria sul viso come eliminarla? La domanda che si pongono molto donne, ma noi vi diamo alcuni consigli su come rimediare.

Peluria sul viso come eliminarla? Un problema che affligge tantissime donne, i peli sono davvero fastidiosi, certo se si vuole essere più belle e perfette, è opportuno sbarazzarsene subito. Si vive spesso un vero e proprio disagio, in particolar modo quando ci si trucca davanti allo specchio.

I peli sul viso possono crescere per diversi motivi, o per problemi legati alle ovaie, come citi oppure per una disfunzione ormonale. Se sono pochi i peli è del tutto naturale e normale, ma in caso contrario non esitate a consultare un endocrinologo prima di adottare un metodo di depilazione. Sicuramente il medico specialista scoprirà le cause organiche e vi consiglierà la strategia da adottare.

Peluria sul viso come eliminarla:ecco alcuni metodi

Eliminare i peli Foto:Adobe StockI peli sul viso sono davvero fastidiosi, spesso quando ci si guarda allo specchio, ci si rende conto, quindi vorreste una bacchetta magica per eliminarli per sempre, ma non è così facile.

Ci sono diversi rimedi per eliminarli, certamente alcune tecniche che utilizzate per eliminare i peli dalle gambe non sono adatte sul viso. Quindi banditi, rasoio, lamette, che si possono utilizzare per una situazione di emergenza. Ma se si utilizzano frequentemente, potete andare incontro a peli duri, che pungono come spine. Neanche le creme depilatorie sono consigliate, è vero che la crema non fa altro che andare ad indebolire la cheratina presente nei peli. La crescita sarà più lenta del rasoio, ma potrebbe essere troppo aggressiva per il viso.

Ecco come eliminare i peli dal viso anche con ingredienti che avete a casa.

1- Ceretta: i baffetti si possono tranquillamente eliminare con la ceretta a caldo. E’ vero che è più dolorosa, ma ha il vantaggio che i peli ricrescono lentamente. Infatti si possono presentare dopo 4 settimane, ma varia da persone a persone. Inoltre con il passar del tempo, i peli si indeboliscono e diventano meno ispidi. Avete possibilità di scelta, o utilizzare la ceretta a freddo o a caldo, di solito quest’ultima si applica sulle gambe, braccia e cosce. Le zone più delicate come ascelle, inguine e viso, si consiglia quella a freddo. Ma è soggettivo, dipende molto dal tipo di pelle, se siete brave e avete dimestichezza, potete acquistare il kit pronto all’uso. In caso contrario, affidatevi ad un centro estetico.

2-Limone e miele: un rimedio insolito che va ad eliminare i peli dalla radice. Provate una maschera con il succo di limone che ha un azione esfoliante, mescolata al miele, che ammorbidisce i peli e agisce da anti-infiammatorio. In una terrina mettete un cucchiaio di succo di limone e quattro cucchiai di miele, applicate sul viso e fate agire per 15 minuti. imbevete un batuffolo di cotone e poi rimuovete il tutto.

3-Bicarbonato di sodio: si consiglia di fare questo prima di andare a letto. Mettete in un pentolino acqua, un cucchiaino di bicarbonato di sodio, e fate bollire e poi raffreddare. Immergete una garza sterile, strizzate e poggiate sulle zone interessare. Lasciate agire per 10 ore, perciò si consiglia di notte e poi il mattino seguente lavate regolarmente il viso. Dopo un paio di giorno non noterete i peli.

4- Pinzetta: se i peli sul viso sono morbidi e sottili e non sono tanti, potete armarmi di santa pazienza e staccarli con la pinzetta, quella che utilizzate abitualmente per le sopracciglia. Certo è un pò doloroso.

5- Threading: è un filo che viene rapidamente girato con le dita, i peli vengono estirpati dalla pelle. Questo metodo rispetto alla ceretta è meno dolorosa della ceretta.

6- Curcuma: potete preparare la maschera alla curcuma, se viene applicata regolarmente va ad indebolire progressivamente i peli sul viso e non solo li schiarisce. Mettete in una ciotolina la polvere di curcuma con un po’ d’acqua, lavorate con una spatola, dovrete ottenere una mousse morbida e compatta. Applicate sul viso, nelle zone interessate e lasciatela agire per una ventina di minuti, prima di risciacquare. Noterete che non avrete tutti i peli sul viso.

Trattamenti specifici

Ci sono dei metodi di depilazione che eliminano i peli definitivamente, sono molto efficaci e indolore. La depilazione laser si trasmettono impulsi di luce attraverso il pelo, che arriva alla radice. Anche se in molti dicono che i laser danneggiano le cellule che formano i peli che quindi cadono e idealmente non crescono più.

Di tendenza è la depilazione a luce pulsata, dove gli impulsi emanati raggiungono la radice, così i peli si indeboliscono e non crescono più.

Adesso avete le idee più chiare su come eliminare la peluria sul viso.