Memoria forte, gli esercizi e le regole di salute per allenarla

Tenere allenata la memoria non è soltanto una teoria ma possiamo metterlo in pratica tutti i giorni con una serie di esercizi

Un conto è imparare, un altro ricordare e allenare la memoria non è un’impresa da poco. Esistono tecniche ed esercizi da mettere in pratica tutti i giorni per potenziarla e non rischiare di perdere tutto con il passare degli anni. Come frenare la decadenza fisica e conservare quello che il nostro cervello ha immagazzinato?

Due recenti studi in arrivo dagli Stati Uniti hanno allargato il campo. Una ricerca del Georgia Institute of Technology ha dimostrato come rinforzare la memoria episodica, cioè quella a lungo termine. Può essere rafforzata con una sessione di esercizi di resistenza, come il sollevamento di pesi anche leggeri per una ventina di minuti oppure una serie di estensioni della gamba. I volontari che hanno praticato questo sforzo, hanno poi dimostrato una memoria più efficiente almeno del 10% rispetto a coloro che non avevano eseguito l’esercizio. Invece uno studio effettuato da un a équipe di Harvard ha dimostrato come le persone anziane che praticano una vita sociale attiva conservano meglio la memoria rispetto a quelli che vivono in solitudine. Stare in compagnia aiuta ancora la memoria, ancora di più se ci divertiamo. Sorridere infatti attiva alcune aree del cervello e migliora anche le capacità di apprendimento.

Fumo o no? La memoria si allena così

Un’altra ricerca, questa volta dalla Gran Bretagna, ha invece messo in evidenza l’importanza o meno del fumo. Smettere di fumare non riduce soltanto la possibilità di malattie cardiache, polmonari e cancro ma migliora anche la memoria. Sono state esaminate tre categorie diverse: fumatori, ex fumatori che avevano smesso da almeno due anni e non fumatori. Lo scopo era testare la memoria prospettica, cioè quella sulle azioni da mettere in pratica nel futuro.

I non fumatori hanno evidenziato una migliore capacità di portare a termine l’attività correttamente. E gli ex fumatori hanno dimostrato prestazioni migliori del 25% rispetto ai fumatori. Il fumo ha il potere di ridurre la corteccia cerebrale molto più velocemente di quanto non succede normalmente nel processo di invecchiamento. Inoltre accelera il calo delle capacità cognitive.

Ma per migliorare la memoria è possibile anche fare esercizio aerobico almeno due volte alla settimana. Uno studio ha esaminato gruppi di donne tra i 70 e gli 80 anni che per sei mesi hanno effettuato allenamento aerobico, esercizi di resistenza ed esercizi per l’equilibrio.

Le donne che hanno svolto esercizio aerobico hanno mostrato un aumento dell’ippocampo, la zona del cervello dedicata all’apprendimento e alla memoria. Le altre invece no.