Chiara Ferragni divorzia, ma dal socio: novità in vista

Chiara Ferragni divorzia, ma non da Fedez ma dal socio di minoranza di Serendipity: novità in vista per l’influencer e imprenditrice.

Divorzio per Chiara Ferragni, ma non da Fedez di cui è sempre più innamorata. Secondo quanto fa sapere La Repubblica, l’influencer e imprenditrice avrebbe deciso di chiudere il suo rapporto professionale con un socio di minoranza della Serendipity, la società che gestisce la piattaforma The Blonde Salad e che viene valutata milioni di euro.

Chiara Ferragni divorzia dal socio di minoranza? L’indiscrezione

Secondo quanto fa sapere La Repubblica, Chiara Ferragni avrebbe deciso di divorziare dal socio di minoranza Pasquale Morgese, l’imprenditore pugliese che controlla il 45% di Tbs Crew, società che controlla il blog The Blonde Salad in quanto, nonostante i guadagni, i contratti non sarebbero così vantaggiosi. Il consigliere di amministrazione di Serendipidy, Fabio Damato avrebbe fatto sapere che i contratti con la società di Pasquale Morgese sarebbero stati rescissi con il pagamento di una penale da 4 milioni di euro.

Se nella vita professionale Chiara Ferragni ha deciso di rinnovare qualcosa alll’interno dlella propria società, procede tutltlo lal lgonflie velel nella vita privata. La Ferragni, infatti, ha trascorso un’intera estate con il marito Fedez, il figlio Leone e le rispettive famiglie godendosi dei momenti di relax e spensieratezza anche in compagnia delle sorelle Francesca e Valentina.

Dopo aver lasciato la Sardegna, la Ferragni e Fedez hanno festeggiato il secondo anniversario di matrimonio a Roma condividendo su Instagram foto e video di uno dei giorni più belli della loro vita insieme a quello in cui è nato Leone che, quando i Ferragnez hanno pronunciato il fatidico sì, aveva solo pochi mesi.

Visualizza questo post su Instagram Per sempre sarà 🙏🏻 September 1st, 2018 Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) in data: 1 Set 2020 alle ore 2:21 PDT

Oggi, Leone ha già due anni e mezzo ed è sempre più il beniamino dei fan di mamma Chiara e papà Fedez. Letteralmente innamorati del loro bambino, i Ferragnez decideranno di allargarepresto la famiglia regalando a Leone un fratellino o una sorellina? I fan lo sperano.