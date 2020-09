Che tipo di energia hai? Scoprilo dal tuo segno zodiacale

Scopri qual è il tipo di energia che ti contraddistingue in base al tuo segno zodiacale.

Ognuno di noi è a suo modo speciale ed in grado di lasciare sugli altri impressioni molto personali che dipendono sia dal modo di essere che da quello con cui agisce ogni giorni. Tra le tante cose che ogni persona lascia di se agli altri c’è anche una sorta di energia vibrazionale che in qualche modo descrive il suo modo di essere e di porsi con il mondo.

Visto che quest’energia dipende, tra le altre cose anche dall’influenza che le stelle hanno su ognuno di noi, oggi cercheremo di capire qual è il tipo di energia che emaniamo e che riusciamo a trasmettere alle persone che ci circondano.

Scopri qual è il tuo tipo di energia in base al tuo segno zodiacale

Ariete – L’energia frizzante

La tua è un’energia viva e pulsante, fatta di voglia di vivere e di fare ed in grado di trasmettersi a chiunque ti orbiti intorno. Sempre propositiva e poco propensa a pensare prima di agire, appari agli altri come una persona dinamica, attiva e sempre pronta a cogliere il momento. Chiunque si trova ad avere a che fare con te si sente sempre carico e desideroso di dare di più. E questo è un qualcosa che doni senza rendertene conto e che fa di te una persona apprezzata e cercata. Inoltre c’è da dire che quando ti metti in testa qualcosa, sei così convinta da riuscirci da far credere chiunque nei tuoi progetti. In questo modo riesci anche ad imprimere un certo senso di sicurezza in chi ti sta intorno. Cosa che non fa mai male.

Toro – L’energia rilassante

Chiunque abbia avuto a che fare almeno una volta con te sa bene come ciò che esprimi sin dal primo sguardo è un piacevole senso di relax del quale, dopo un po’, non si può più fare a meno. Il tuo cercare sempre di mirare ad una vita rilassante e ricca di cose piacevoli, è così radicato nei tuoi modi di fare da essere percepito anche dagli altri. Così, stare insieme a te è sempre fonte di serenità e di momenti piacevoli da condividere. Tra le altre cose questo tuo modo di essere ti fa apparire sicura di te, infondendo una certa sicurezza anche in chi ti sta intorno. Motivo per cui sei spesso cercata da amici e parenti, desiderosi come non mai di starti accanto per godere a pieno delle sensazioni piacevoli che provochi in loro.

Gemelli – L’energia viva

La tua è un’energia così forte che sembra vivere di vita propria. In quanto nativa del segno zodiacale dei Gemelli sei una persona estremamente comunicativa e ciò ti rende simpatica a tutti. L’allegria e la voglia di fare e di stare tra la gente ti portano ad essere considerata come una persona carica e sempre positiva. Se a ciò si unisce che quando vuoi ci sai veramente fare è facile capire perché la gente ami starti intorno prendendo anche i tuoi momenti no pur di vivere quelli in chi sei al massimo del tuo splendore. La tua energia quando è piena è infatti simile a quella del sole, in grado di donare energia voglia di fare, mettendo allegria e giovando all’umore. Una caratteristica che fa di te una persona davvero speciale.

Cancro – L’energia romantica

La tua energia è sicuramente di tipo romantico. Dopotutto sei solita non fare neanche un passo senza aver prima messo in moto il tuo bisogno d’amore. Essendo una persona che quando vuole sa essere molto dolce, sei sempre apprezzata per questo. E anche quando ti arrabbi al punto da sfoderare le unghie, vieni comunque in qualche modo “perdonata” perché l’immagine che dai di te è così positiva da non poter essere scalfita. Apprezzata in modo particolare da chi è da sempre innamorato dell’amore sai mettere del tuo in tutto quello che fai. Ciò ti porta ad esprimere la tua vena romantica anche in settori che normalmente non avrebbero nulla in comune con l’amore. E per questo tendi a farti sempre notare, specie quando sei in uno dei tuoi periodi in cui il bisogno di amare e di essere amata hanno il sopravvento su tutto.

Leone – L’energia dinamica

I tuoi modi di fare, in quanto nata sotto il segno zodiacale del Leone ti rendono una persona che gli altri percepiscono come sicura di se ed estremamente attiva. In grado di passare da una cosa all’altra senza la minima esitazione, si può dire che la tua energia sia fondamentalmente dinamica. Sebbene il lavoro sia il campo nel quale ti esprimi meglio, riesci a sprizzare energia da tutti i pori ed in ogni situazione. E ciò fa di te una persona che gli altri tendono ad ammirare. Cosa che non può che renderti felice visto il tuo bisogno di stare sempre al centro dell’attenzione. Se a ciò si unisce il fatto che sei sempre così solare ed energica da spronare anche gli altri a dare il meglio di se, è ovvio che la tua presenza sia vista sempre in modo positivo. Tanto da renderti una persona percepita come pronta a tutto e sopratutto in grado di gestire qualsiasi tipo di situazione.

Vergine – L’energia stabile

L’energia che ti contraddistingue è di tipo stabile. Orientata da sempre a schematizzare tutto e a vivere secondo un ordine da te impostato, sei infatti una persona che sa sempre cosa fare in ogni situazione. Se per alcuni ciò può farti apparire ordinaria, in chi ti conosce bene si traduce tutto in una forma di stabilità che è anche il tuo punto di forza. La capacità che hai di gestire le cose è infatti proporzionale a come sai razionalizzare sempre tutto, trovando una risposta sensata ad ogni domanda. Certo, quando capita che le cose ti sfuggono di mano perché troppo distanti dalla tua comprensione puoi dare un po’ di matto. Si tratta però di una cosa che non capita di frequente. Motivo per cui la tua energia viene percepita quasi sempre in modo positivo, donando un senso di sicurezza in chi ti sta intorno.

Se vuoi scoprire qual è il tipo di energia degli altri sei segni dello zodiaco, clicca su successivo.