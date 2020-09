Nuova stagione nuovi tagli di capelli: quali saranno i più inn in questo autunno 2020? Scopriamo le varianti lunghe, medie e cortissime.

Inutile illudersi: l’estate è finita e oramai è tempo di buttarsi dietro alle spalle mare, sole e lunghe giornate di vacanza per abbracciare quanto l’autunno avrà da offrirci.

Piuttosto che crogiolarci nella nostalgia della stagione calda sarebbe decisamente meglio investire il nostro tempo nella scoperta e nella coltivazione delle tendenze che la nuova stagione intende proporci.

Come ci vestiremo? Quali smalti preferiremo in autunno per le nostre unghie e, soprattuto, come taglieremo i nostri capelli?

Proprio dalle tendenze capelli iniziamo allora la scoperta di quanto questo autunno 2020 ha da offrirci.

I tagli più Inn per i capelli autunno 2020

Pronte dunque per adeguare i vostri capelli alle ultimissime tendenze di questo autunno 2020?

La fortuna vuole che quest’anno tutti i gusti possano esser soddisfatti: chi ama il lungo così come chi desidera capelli corti sarà accontentato, mentre volumi più morbidi daranno movimento anche ai tagli più sobri.

Ma vediamo nel dettaglio quali tagli sconvolgeranno le nostre chiome in questo autunno 2020.

Pixie cut – Il corto ci conquisterà sebbene proponendoci geometrie particolari in cui coda e basette tenderanno un po’ ad allungarli. Ma il pixie cut certo non ci abbandonerà e si aggiornerà grazie a texture morbide e più romantiche.

Bob – Il classico dei classici, il caro vecchio caschetto che ora allunga leggermente le sue ciocche ma accorcia la frangia così da creare equilibri molto più incisivi e decisamente di carattere.

“Caschetto”alla Giovanna d’Arco – E’ il taglio per la donna decisa, quella che veramente cammina ogni secondo della sua vita a testa altissima. Frangetta corta e volumi regolari donano così carattere e rigore ma siete le persone giuste per sfoggiarlo?

Lungo – Riga al centro, tre parole che definiscono il vero must per i capelli autunno 2020. Liscissimi, pieni e con scalatore che solo sulle punte donano un leggero movimento: ecco i capelli lunghi perfetti per la stagione che verrà.

Mezza lunghezza – Il liscissimo o la leggerezza dei ricci. Se è vero che lasciamo onde e affini alle nostre spalle insieme alla stagione estiva, è altrettanto vero che il volume leggero di una fluente chioma riccia ci affascinerà come non mai. Sul tagli medio, lunghezza per cui un tempo mai avremmo accettato un solo boccolo, il riccio si esalterà donando un volume e un fascino semplicemente irresistibile. Il liscio invece è l’asso nella manica di chi sogna un taglio veramente elegante, composto e perfetto per una donna semplicemente impeccabile.

Siete pronte allora per scegliere il vostro prossimo taglio? Lunghi, corti o long bob?