Barbara d’Urso contro la Rai: “A Mediaset non sarebbe successo”

Barbara d’Urso si è scagliata contro la Rai, che ha mandato in onda in prima serata delle immagini che mostrano il suo seno nudo.

Barbara d’Urso è pronta a tornare sul piccolo schermo degli italiani, ma prima di farlo ha deciso di concedere un’intervista a La Stampa dove ha ammesso, senza troppi giri di parole, di essere rimasta piuttosto dispiaciuta della scelta intrapresa dalla Rai di mandare in prima serata, durante la messa in onda del programma Techetechetè, delle brevi clip che la immortalano da giovane con il seno scoperto.

L’immagine mandata in onda mostrava Barbara, che sembra essere a rischio per la messa in onda di Domenica Live, come mamma l’ha fatta senza oscurare o censurare le parti del suo corpo.

Per questo motivo, durante il corso dell’intervista, Barbara d’Urso ha attaccato la Rai difendendo Mediaset, facendo ben presente che nell’azienda per cui lavora un episodio del genere non sarebbe mai accaduto.

La conduttrice di Pomeriggio 5, durante il corso dell’intervista, ci ha anche tenuto a chiarire che il suo esordio nell’azienda pubblica, contrariamente a quanto potesse trasparire dal servizio mandato in onda, era molto più di una semplice comparsata.

Barbara d’Urso sul suo esordio in Rai: “Prima serata con Rita Pavone”

Barbara d’Urso, come anticipato, ci ha tenuto a mettere i punti sulle I non solo sull’immagine mandata in onda dal programma Rai che la mostra come mamma l’ha fatta, ma anche per quanto riguarda la sua carriera televisiva.

“Ci terrei a precisare che il mio esordio in Rai è stato molto più di una semplice comparsata, in quanto ho lavorato ad una prima serata con Rita Pavone e subito dopo con Pippo Baudo“ ha prontamente chiarito la bella conduttrice partenopea, che di recente è stata la protagonista di un retroscena di Francesca De André. “Ho trovato abbastanza bizzarro la scelta di mettere come il mio esordio nell’azienda pubblica quello spezzone che vedeva il mio seno al vento, senza nemmeno oscurarlo, in prima serata“ ha spiegato la d’Urso per poi lanciare la bomba.

“A Mediaset non sarebbe una cosa una cosa del genere“ ha concluso tagliante, ma sempre con educazione, come soltanto lei sa fare.

Non si è di certo risparmiata Barbara d’Urso contro la Rai, mostrando tutto il dispiacere nella scelta fatta dalla produzione di Techetechetè di mandare in onda un determinato tipo di immagine.