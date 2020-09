Aurora Ramazzotti asfalta un hater su Instagram: “Meglio dentro o fuori?”

Aurora Ramazzotti è stata ancora una volta paragonata ai genitori Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. La sua risposta ha asfaltato l’hater che l’ha offesa.

Aurora Ramazzotti non ha mai nascosto di aver avuto numerosi problemi durante la fase della sua adolescenza a causa dei continui paragoni che i media, e il pubblico in generale, facevano nei suoi confronti, mettendola a confronto con i suoi genitori Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti.

La figlia d’arte veniva paragonata in particolar modo a sua madre per il suo aspetto fisico, insinuando che nonostante la giovane età lei non fosse all’altezza della conduttrice svizzera, che di recente è stata travolta delle polemiche per uno scatto su Instagram. Purtroppo commenti del genere le vengono rivolti tutt’ora nonostante lei abbia confidato più volte che questo genere di commenti le fanno male. Per questo motivo, stufa di essere bersaglio degli odiatori della rete, ha scelto di replicare in prima persona, mettendo a tacere tutti.

Un utente, infatti, le ha scritto che lei è l’unico membro brutto della famiglia, in quanto il suo aspetto non sarebbe lontanamente paragonabile a quello di sua padre o di suo padre, né tanto meno quello dei suoi fratelli.

Aurora Ramazzotti ha asfaltato un hater sul web rendendo pubblico il contenuto che quest’ultimo le aveva inviato e rispondendolo a tono per le offese ricevute.

Aurora Ramazzotti paragonata a Michelle Hunziker ed Eros: la sua replica

Aurora Ramazzotti ha scelto, come anticipato, di rendere pubblico il commento fatto dall’hater in privato ed ha deciso di rispondergli a tono, mantenendo sempre una certa educazione.

“Meglio essere brutti dentro o fuori?” ha chiesto in maniera retorica la figlia di Michelle Hunziker, che come anticipato aveva già confidato di aver sofferto in passato a causa dei continui paragoni con i membri della sua famiglia.

L’epica risposta di Aurora ha rapidamente conquistato il popolo della rete, in quanto ha fatto notare all’hater in questione che è forse meglio essere belli dentro piuttosto che fuori, visto che la persona in questione potrà anche essere piacente ma ha dimostrato di essere tutt’altro che una bella persona.

Aurora Ramazzotti su Instagram ha scelto di passare all’attacco, mettendo a tacere gli hater della rete. In quanto è giusto che raccolgano quello che amano seminare.