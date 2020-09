Alessia Marcuzzi slitta con Temptation Island? Parla Raffaella Mennoia

Alessia Marcuzzi è a rischio con la messa in onda di Temptation Island? Raffaella Mennoia, su Instagram, ha provato a fare chiarezza sul programma.

Alessia Marcuzzi sarebbe dovuta tornare sul piccolo schermo degli italiani con una nuova edizione di Temptation Island questo mercoledì, ma secondo alcune recenti indiscrezioni la messa in onda del programma sarebbe slittata in quanto una coppia avrebbe lasciato in maniera prematura l’isola delle tentazioni.

Nonostante la notizia non avesse trovato alcuna conferma, e lo spot in onda sul piccolo schermo continuava a confermare la messa in onda dello show per mercoledì 9 settembre, a far preoccupare i fan ci ha pensato Raffaella Mennoia, autrice del programma e braccio destro di Maria De Filippi.

Raffaella, sul suo profilo Instagram, ha ricordato le date di inizio dei programmi a cui lavora, confermando che Uomini e Donne tornerà il 7 settembre, Maria De Filippi ha anticipato la messa in onda, mentre Tu sì que vales partirà il 12. La Mennoia ha ovviamente parlato anche di Temptation affermando che almeno per il momento non è in grado di poter fornire una data certa della messa in onda, confermando quindi le indiscrezioni trapelate nelle scorse ore.

Temptation Island con Alessia Marcuzzi slitta a data da destinarsi. Anche se il portale Tv Blog ha spifferato che dovrebbe andare in onda il 16 settembre, una settimana dopo del previsto.

Nuova coppia per Temptation Island di Alessia Marcuzzi? Il retroscena

Temptation Island non ha ancora una data certa per il suo ritorno sul piccolo schermo, ma sul web si è iniziato a parlata di una possibile nuova coppia nell’edizione condotta da Alessia Marcuzzi.

Solitamente, nelle passate edizioni, quando una coppia abbandonava il programma non veniva sostituita, ma siccome una delle coppie ha abbandonato il programma per aver scoperto un tradimento proprio durante l’inizio di quest’avventura si sarebbe scelto di sostituirla, dando la possibilità ad altri due fidanzati di poter mettere alla prova il loro amore.

La nuova coppia di Alessia Marcuzzi a Temptation Island dovrebbe essere introdotta al pubblico subito dopo la messa in onda del falò di confronto dei fidanzati che hanno lasciato in maniera prematura lo show, in modo tale da creare confusione tra le storie presentate all’isola delle tentazioni.

Non ci resta che attendere ulteriori confermare, per scoprire quando inizia Temptation Island su canale 5 con la Marcuzzi.