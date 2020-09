Accettare un difetto ti sembra impossibile? Scopri come accettarti

Come fare per accettare i propri difetti? Ce lo chiediamo tutti perché spesso non è semplice. Ecco i passi da fare per accettare un difetto fisico.

Tutti (ma proprio tutti tutti) abbiamo almeno un difetto.

Quelli più comuni sono quelli fisici ma ci sono anche di carattere e sociali.

Alcuni sono talmente evidenti che diventano impossibili da nascondere; altri li mascheriamo gelosamente, a volte per tutta la vita!

Cosa possiamo fare però per iniziare ad accettarci?

Accettare un difetto: difficile ma non impossibile!

Da Megan Fox ad Armine, la nuova modella di Gucci neanche le più famose sono esenti dai difetti fisici. Inutile girarci intorno: tutti li abbiamo e tutti dobbiamo conviverci.

Ci sono difetti caratteriali che ci accomunano magari grazie al segno zodiacale: potete scoprire qui quelli peggiori per ogni segno e quelli difficili da gestire quando siamo in coppia.

Poi ci sono i difetti sociali: incapacità di rapportarsi con gli altri o difficoltà a parlare in pubblico sono alcuni esempi di difetti che possono interferire con la tua socialità.

Nessuno di questi difetti è insormontabile o rappresenta una “malattia” da curare.

Difetti: ecco come riconoscerli e capirli!

Accettarsi, però, è molto importante. Ecco una lista di trucchi per imparare ad amare il nostro corpo, la nostra mente ed i nostri… difetti!

Qual è il mio difetto? Potrà sembrarvi strano ma a volte non sappiamo bene quale sia il nostro difetto . Pensateci bene: avete un brutto fisico oppure siete solo bassi e non sapete come vestirvi? Siete noiosi oppure semplicemente circondati da persone false che non sapete riconoscere? Guardate con oggettività al vostro difetto, in modo da aver ben chiaro cosa sia e perché influenza la vostra vita.

Vi aiuterà a mettere la questione in prospettiva.

Abbandonare una forma mentale critica vi aiuterà ad essere più sereni con il vostro corpo e quello degli altri: basta vedere tutto in base agli standard. La vera body positive è accettare sé stessi e tutti gli altri per quello che sono senza giudizio!

Non siete solo il vostro difetto: siete molto, molto altro.

Allenamento, alimentazione, pensieri positivi: tutto può aiutarci a cambiare i nostri difetti e farci sentire meglio nella nostra pelle.

Chiedere aiuto si può e non c’è bisogno di vergognarsi: migliorarsi è qualcosa che tutti cercano di fare ogni giorno!

Non c’è bisogno di essere perfetti per stare bene con noi stessi: accettare un difetto ci aiuterà a vivere con più serenità. Proviamo?