Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, coppia di Ballando con le stelle 2020, stanno insieme? Beccati mano nella mano dal settimanale Diva e Donna.

Le prove di Ballando con le stelle 2020 sono ricominciate e tra le prime coppie a ritrovarci c’è quella formata da Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi. La conduttrice e il maestro di ballo, tra i più amati del programma di Milly Carlucci, si mostrano molto in sintonia mentre tra una prova e l’altra scherzano e si divertono insieme. Tra un bacio sulla guancia e una passeggiata per le strade di Roma mano nella mano, scoppia il gossip in merito ad un presunto fidanzamento dei due.

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro fidanzati? Mano nella mano per le strade di Roma

Dopo la sospensione per le prove dovuta alla positività di Samuel Peron e di Daniele Scardina che si è lasciato andare ad uno sfogo su Instagram, le coppie di Ballando con le stelle 2020 si sono ritrovate in sala prove in vista della prima puntata che andrà in onda sabato 19 settembre. Tra le coppie più attese c’è proprio quella formata da Elisa Isoardi e Raimondo Todaro che sembrano sempre più affiatati e uniti. Semplice amicizia o tra i due nascerà qualcosa come è accaduto ad alcuni protagonisti di altre edizioni di Ballando?

Il settimanale Diva e Donna ha pizzicato la conduttrice e il ballerino durante una passeggiata mano nella mano per le strade di Roma. In sala prove, inoltre, tra i due non mancano sorrisi, sguardi complici e baci sulle guance. Il ballo, dunque, farà scattare la scintilla?

Il cuore della Isoardi è attualmente libero dopo la fine della storia con il produttore Alessandro Di Paolo. Raimondo Todaro, dopo la fine del matrimonio con Francesca Tocca, ha trascorso l’estate con la figlia. Non è mancato, però, il gossip su un presunto flirt con l’influencer Paola Leonetti di cui, tuttavia, non si è saputo altro.

Tra un ballo e l’altro, tra una prova e l’altra, dunque, tra Elisa e Raimondo scatterà la passione? I fans del programma di Milly Carlucci attendono novità.