Vanessa Incontrada, chi è: età, altezza, carriera e vita privata

Vanessa Incontrada, chi è? Età, altezza, carriera, vita privata curiosità e tutto quello che c’è da sapere dell’attrice e conduttrice spagnola.

Vanessa Incontrada è un’attrice e conduttrice spagnola che da anni vive e lavora in Italia. Talentuosa e poliedrica, è uno dei volti più amati dal pubblico italiano. Apprezzata per il suo indiscutibile talento artistico, per la sua bellezza e la sua simpatia, Vanessa, dopo aver debuttato nel mondo della moda, si è trasformata in una delle attrice migliori del momento, ma chi è davvero la Incontrada? Andiamo a scoprire tutti i suoi segreti.

Vanessa Incontrada: età, altezza e vita privata

Data di nascita: 24 novembre 1978

Età: 41 anni

Segno zodiacale: Sagittario

Professione: Attrice, Conduttrice televisiva

Titolo di studio: Licenza Media

Luogo di nascita: Barcellona

Altezza: 170 cm

Peso: 65 kg

Account social: Instagram Facebook Twitter

Vanessa Incontrada nasce il 24 novembre del 1978 da padre italiano e madre spagnola. Il padre, Fiilippo Incontrada è romano della Garbatella di origini napoletane e calabresi mentre la madre Alicia Soler Noguera è catalana.

Nel 1996, Vanessa Incontrada si trasferisce a Milano per lavorare nel mondo della moda. In Italia trova anche l’amore. Dal 2007, infatti, vive un’importante storia con l’imprenditore toscano Rossano Laurini. Il loro amore è stato coronato dalla nascita di un figlio nel 2008, Isàl.

In occasione del compleanno del suo bambino, su Instagram, gli ha dedicato le seguenti parole: “Il primo libro che ti ho letto era il piccolo principe. Tu potevi sentire solo la mia voce, eri così piccolo che non potrai ricordarlo ma tu sei mi pequeño principe… Un bambino con la curiosità di chi vuole scoprire il mondo, con la voglia costante di voler apprendere ma sopratutto di dare un amore immenso a chiunque ti è vicino. Te quiero mi pequeño principe. Tanti auguri”.

Vanessa Incontrada: la carriera

Vanessa Incontrada comincia a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo lavorando come modella. Approda in tv su Italia 1 nel 1998 con il programma musicale “Super”, ma raggiunge la grande popolarità affiancando Claudio Bisio alla conduzione di Zelig. Sempre in televisione ha poi condotto Festivalbar, Music Awards, Italia’s Got Talent, Dande Dance Dance, 20 anni che siamo italiani accanto a Gigi D’Alessio emozionando tutti con un discorso sul body shaming

La Incontrada è anche un’attrice di grande talento. Sul piccolo schermo è stata la protagonista di importanti fiction che hanno sbancato l’auditel come Un’altra vita, Non dirlo al mio capo, La classe degli asini, Scomparsa, Il capitano Maria, I nostri figli, L’amore, il sole e le altre stelle e Come una madre.

Tra i film più importanti, invece, ci sono: Il cuore altrove, La cena per farli conoscere, Tutte le donne della mia vita, Ti sposo ma non troppo e tanti altri.