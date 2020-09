Ecco tre suggerimenti per curare le unghie al meglio dopo il rientro

Finite le vacanze è ora di tornare in pieno alla vita di tutti i giorni: avere cura anche delle unghie dopo le vacanze è un ottimo modo per sentirsi al top!

L’estate ci è scivolata fra le dita e neanche ce ne siamo già rese conto che la frittata è fatta: è Settembre!

Il rientro dalle vacanze mette a dura prova il nostro fisico, anche se non ce ne rendiamo conto.

Questi tre suggerimenti per le nostre unghie ci aiuteranno a prenderci cura di una parte del corpo sempre in vista ma che spesso sottovalutiamo! Pronti?

Unghie dopo le vacanze: ecco cosa fare per averle sempre curate

Avete seguito i nostri consigli per rinforzare le unghie durante l’estate? Altrimenti potete leggere qui cause e rimedi per affrontare sfaldamento e curare le unghie quando si spezzano.

Come affrontare, però, il rientro dalle vacanze in maniera positiva per le unghie sane?

Questi tre suggerimenti vi aiuteranno a mantenere unghie perfette in maniera sana:

La sindrome da rientro al lavoro colpisce il nostro corpo in maniere che non ci aspettiamo: curare le unghie è un modo per combattere lo stress e sentirci al meglio!

Una volta che le avrete rimesse in sesto potrete anche dedicarvi ai due trend per le unghie autunnali più cool: le unghie a pois e i colori foliage!