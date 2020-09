Morto dj Erick Morillo: aveva 49 anni. Il web: “Grazie per le tue hit”

Il dj Erick Morillo è morto a soli 49 anni. Ancora da accertare le cause del decesso. Star della musica house, era l’autore della hit ‘I like to move it’.

Il dj Erick Morillo è morto a soli 49 anni. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato all’interno della sua abitazione, a Miami Beach. Ancora da accertare le cause del decesso. La polizia, infatti, dopo il ritrovamento del corpo ha avviato un’indagine per capire cosa sia accaduto e per stabilire con certezza le cause della prematura scomparsa del noto dj.

Erick Morillo morto a 49 anni: il dj era l’autore della hit ‘I like to move it’ di Madagascar

Erick Morillo è stato uno dei dj più famosi al mondo. Vera star della musica house, negli anni Novanta ha fatto ballare tutti, sia adulti che bambini, con la hit ‘I like to move it’ del cartone animato Madagascar.

Cresciuto nel New Jersey, ma di origini colombiana, nel corso della sua straordinaria carriera, il dj ha collaborato con artisti internazionali realizzando remix per artisti del calibro di Whitney Houston, Bassements Jazz, Puff Daddy e Boy George. E’ stato tre volte vincitore del miglior dj house award ai Dj Award e vincitore del premio come miglior Dj internazionale nel 2002, 2006 e 2009.



La sua morte è, attualmente, avvolta del mistero. Non si conoscono ancora le cause del decesso e la polizia ha rinvenuto il corpo nella sua abitazione a Miami Beach dopo aver ricevuto una telefonata.

Sui social, gli utenti stanno omaggiando la memoria del dj con post e ricordi legati alla sua musica.

Addio Erick con te se ne và una parte della mia adolescenza 😢 #ErickMorillo — Luca UnioneBianconeraFlegrea (@LusciLuca) September 1, 2020

Questa volta è proprio vero ci lascia #erickmorillo — Ciro (@Cirol82) September 1, 2020

Mi ricordo ancora quel sensation white 2004!!! RIP #erickmorillo — alessandro il barone (@alexander83dj) September 1, 2020

R.I.P. #erickmorillo 😢💔

Grazie per averci fatto ballare con il tuo sound 😢 — Giulio Modestino (@ModGiulio16) September 1, 2020

I ricordi di un’adolescenza fra Metropolis, MyToy e Ennenci… R.I.P #ErickMorillo — Eracleonte da Fratta (@Partenopeo78) September 1, 2020

Il #2020 si è portato via un altra leggenda #erickmorillo riposa in pace. Quanto ci hai fatto ballare e divertire con la tua musica — flavio (@dudu1138) September 1, 2020

Dopo Avicii, scompare un altro famoso dj.