Il mistero del rettangolo bianco, la nuova illusione che conquista il web

Quanti colori identifichi in questa immagine? Ecco l’illusione che sta conquistando il web ed è diventata virale.

Questa illusione è davvero stupefacente, provate voi stessi a mostrare questa immagine a più persone e vi stupirete della risposta.

Qualcuno identificherà un solo colore, altri potrebbero individuarne fino a 7, è davvero iimpressionante la diversità di percezione che riesce a scatenare questa immagine in chi la osserva, è il mistero del rettangolo bianco.

Per evitare condizionamenti dovresti sottoporre l’immagine all’attenzione delle persone separatamente, chiedi a coloro che vogliono mettersi in gioco di dare una risposta istintiva, senza ragionare troppo. La maggior parte delle persone vedrà un rettangolo completamente bianco e ti divertirai a vedere la loro espressione quando dirai loro che per diverse persone in questa immagine ci sono molti colori differenti che spaziano dal blu al lilla al giallo. Quasi sempre la reazione istintiva è quella di inclinare la testa come se questo potesse aiutarli a scovare tutti i dettagli impercettibili di questa immagine.

Percepire uno o più colori dipende dalla nostra capacità di osservazione, più essa è elevata più si noteranno le sfumature di colore. Inoltre è stato notato che la percezione dei colori dipende anche dai dispostivi utilizzati per mostrare l’immagine, ogni display ha una luminosità diversa che incide sulla qualità dell’immagine. La stessa immagine vista attraverso lo schermo di un pc risulta diversa che vista dallo schermo dello smartphone.

Un vero capolavoro dunque degno di complimenti, chi ha realizzato questa immagine ha giocato molto d’astuzia ed è stato ricompensato dalle migliaia di condivisioni di questo post che continua a viaggiare altissimo sulle onde del web.

how many colors do you see? pic.twitter.com/5MTAy6R0SW — karolina ♡’s m&m (@erodaxgolden) August 26, 2020