Daniela Martani avrebbe perso il lavoro a causa delle sue posizioni sul Covid 19. Attraverso un lungo sfogo pubblicato su Instagram, l’ex gieffina annuncia la fine, dopo tre anni, della sua collaborazione con Radio Kiss Kiss all’interno del programma Pippo Pelo Show. Secondo quanto scrive la Martani sui social, la decisione dell’emittente radiofonica d’interrompere la collaborazione sarebbe scaturita non dalla scadenza del contratto, ma dalla sua posizione sull’emergenza sanitaria.

“Come effetto delle mie posizioni non allineante alla narrazione attuale sul Coronavirus si interrompe dopo tre anni, la mia collaborazione con Radio Kiss Kiss nel programma Pippo Pelo Show. Il mio profondo rammarico per l’interruzione della collaborazione con tutto il gruppo del Pippo Pelo show è un fatto privato. Pubbliche devono essere però le motivazioni di questa decisione, perché segnale di un’erosione allarmante di diritti fondamentali e di un controllo pervasivo delle nostre vite private, delle nostre opinioni, pensieri, spazi”, scrive su Instagram l’ex gieffina.



Poi svela i dettagli della telefonata che avrebbe portato alla fine della suddetta collaborazione.

“Nella telefonata intercorsa ieri con il direttore del network è emerso che la decisone di non rinnovarmi il contratto, è stata presa a seguito delle mie esternazioni e le mie prese di posizione sulla questione Covid non conformi a quelle circolanti su TV, pubbliche e private“, aggiunge.



“Forse qualcuno sarà contento, anche se proprio non capisco come si possa essere contenti che una persona perda il lavoro soprattutto in questo periodo storico, se non si capisce che questo è un attentato alla libertà di espressione e di azione e che quindi ognuno di voi potrebbe subire lo stesso trattamento ed essere cacciato dal lavoro per qualsiasi motivo in qualsiasi momento, siamo davvero un paese perduto piegato al pensiero unico e dominante”, conclude l’ex gieffina.