Belen e Stefano: Alessandro Roma lancia la bomba ‘ecco perchè si sono lasciati’

Non si placa il gossip attorno a Belen Rodriguez e Stefano De Martino dopo la loro ennesima rottura. Alessandro Roma, più conosciuto su Instagram come ‘Investigatore Social’, lancia la bomba. Vi dico io perchè si sono lasciati

Quella che stiamo per raccontarvi è la bomba più clamorosa di un’estate fatta di coppie famose scoppiate e ritrovate, di amori finiti sotto il caldo cocente dell’estate 2020.

L’elenco delle coppie esplose post Corona Virus è infinita, ma tra le più famose possiamo ricordare quella di Giulia De Lellis e Andrea Damante, Di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ma soprattutto quella formata da Belen Rodriguez ed il suo ex marito Stefano De Martino.

Proprio di quest’ultima vogliamo parlarvi stasera, dopo il servizio uscito sul settimanale Chi di oggi, che spiegava i motivi per cui la coppia sarebbe scoppiata dopo un solo anno dal ritrovato amore.

Sul settimanale diretto da Alfonso Signorini si parlava di motivi caratteriali, niente corna tra colleghi, niente che potesse far pensare a quello che pochi minuti fa invece, uno dei nemici social più dichiarati di Belen, Alessandro Roma, ha espresso sui suoi social.

Da settimane ‘l’investigatore dei vip’, teneva incollati i suoi follower al suo account promettendo una vera e propria bomba che avrebbe per sempre ‘smascherato’, a suo dire, l’immagine di Belen. Un segreto indicibile che, sostiene Roma, nessuno a parte lui avrebbe avuto il coraggio di raccontare. In molti pensavano sarebbe stato un modo per tenere le persone incollate al suo account solo per far parlare di se, ma a quanto pare Alessandro non ha deluso i suoi follower, sganciando una bomba che, se fosse vera, stravolgerebbe senza ma e senza se, quello che da mesi si dice sulla coppia.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: Alessandro Roma lancia la bomba

Ora, noi ovviamente non abbiamo idea di quanta realtà ci possa essere dietro queste parole, e ne prendiamo ovviamente le distanze, siamo qui soltanto a riportarvi quanto, di certo, da domani diventerà oggetto di querele, attacchi, discussioni e forse processi per diffamazione.

Quello che Alessandro Roma dice sia la verità, e ne pare così convinto da non temere ripercussioni – già in passato è stato ‘portatore’ di notizie poi risultate in parte reali sui vip del momento – è che la storia tra Belen e Stefano sia finita a ‘causa’ di una gravidanza.

Secondo le sue accuse Belen, mentre era con De Martino, si sarebbe riavvicinata a Iannone, del quale rimase incinta. Troppo da sopportare per De Martino, tanto da mettere un punto alla sua storia d’amore così tanto desiderata.

Quello che abbiamo letto ci lascia di stucco, sia per i contenuti, sia per il fatto che un dettaglio così intimo sia stato dato in pasto ai social. Non sappiamo perchè Alessandro Roma sia così desideroso di ‘verità’, la sua verità ci teniamo a sottolineare, almeno fin quando i diretti interessati non la confermeranno.

Vi lasciamo i post di Alessandro Roma, a voi trarne ogni conclusione.

“Dopo tantissima attesa eccoci qui. Ecco un altro capitolo della storia Belen Rodriguez che non ci risparmierà colpi di scena. Già vi accennai qualche motivo per cui Belen e De Martino si dissero addio. Vi ho nascosto uno dei problemi più grandi però, scusate ma volevo esserne sicuro. Adesso sono pronto nel dirvi che una delle principali cause dell’attuale separazione dei due è perché Belen Rodriguez rimase incinta, tutto normale se non fosse che attualmente era insieme a De Martino e l’eventuale figlio nel grembo non era il suo… Ma niente popò di meno che di Iannone, dopo il loro segreto riavvicinamento. Iannone e la Rodriguez per ovvi motivi decisero di allontanarsi e farla abortire. Sarebbe stato uno scandalo troppo grosso perché sarebbe stato ancora e sempre colpa di Belen. Sappiamo che Iannone sia molto discreto, sarebbe stato anche per lui un duro colpo. Beh capite da soli che tutti questi problemi sommati anche ad un uomo forte ed in carriera come De Martino facciano male.. perciò attualmente vedo difficile un riavvicinamento se non per fare copertine e soldi.. l’amore non c’è più e posso metterci anche la mano sul fuoco. Rimarranno solo mamma e papà del bellissimo Santiago che ora più di ogni altra cosa ha bisogno di tranquillità e stabilità che purtroppo per colpa della mamma non ha mai avuto e forse non avrà mai. Alessandro Roma

Continua…”