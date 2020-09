Beatrice Valli scatena un’accesa polemica sui social con una frase sulle “donne senza figli”: l’influencer cancella tutto e poi si scusa.

Beatrice Valli scatena la polemica rispondendo ad una domanda di una follower su Instagram e tirando in ballo le donne senza figli. “E’ faticosa la vita con tre bimbi?”, ha chiesto una fan. “Quando le donne senza figli mi dicono: ‘sono stanca’, non oso immaginare con tre figli cosa possano dire”, è stata la risposta della Valli contro cui si sono scagliate tantissime donne su Twitter. Di fronte alla dura reazione del popolo femminile del web, la compagna di Marco Fantini ha cancellato il post in questione per poi chiedere pubblicamente scusa e spiegare la propria posizione.

Beatrice Valli si scusa dopo la frase sulle donne senza figli”: “Mi scuso, non ho screditato nessuno. Ero ironica”

Le parole di Beatrice Valli sono state commentate duramente su Twitter. Sono tantissime le donne che si sono scagliate contro l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne dimostrando di non aver gradito la sua affermazione.

Non oso immaginare quanto si stancherebbe Bea Valli se con tre figli si mettesse anche a fare un lavoro da otto ore al giorno anziché sponsorizzare Fitvia. #beavalli — Anna Bolena (@Anna_Bolena_) September 1, 2020

Ma è rimasto qualcosa che si può fare anche se non si hanno figli? Perché ho appena scoperto che anche essere stanche è prerogativa delle madri (specie quelle con 3 figli, una tata e una colf) #BeaValli — Livvy (@Livvy02814703) September 1, 2020

Mamma che voglia di stancarmi tutto il giorno a bordo piscina con un telefono in mano a Forte dei Marmi stile Bea valli.#beavalli — uncasoumano🖤 (@SindyconlaS) September 1, 2020

Quindi una donna ha il diritto di essere stanca solo se ha procreato? Quindi le donne che lavorano veramente e non fanno finta,come lei, cosa devono dire? #beavalli accendi il cervello ogni tanto! lo so, è stancante, ma non fa male. — Giulia B (@juubuso) September 1, 2020

Grazie #BeaValli che mi hai ricordato che domenica, dopo un turno lavorativo di 11 ore, non avrei dovuto ritenermi abbastanza stanca, in quanto non sono madre. — Marta (@Marta02042638) September 1, 2020

Attraverso una serie di storie pubblicate su Instagram, così, la Valli ha chiesto scusa spiegando il senso delle sue parole.

“Mi scuso perchè molte di voi hanno travisato la storia dove dicevo che solo le donne con i figli sono stanche. Non volevo dire questo. Ero ironica, ma allo stesso tempo so che non è stato carino perchè vi siete offese in tante. Non ho screditato nessuno. Da parte mia non ho voluto puntare il dito conto chi non ha figli, ci mancherebbe. La cosa che ho detto è che ci sono tante donne, tante persone che si lamentano di essere stanche, soprattutto nel nostro mondo, quando alla fine abbiamo un bellissimo lavoro, amiamo quello che facciamo, so che è impegnativo però vi assicuro che quando hai una famiglia da gestire è ancora peggio. C’è gente che mi ha scritto cose bruttissime“, ha detto la Valli su Instagram.

Bea Valli si scusa perché DICIAMO che non era sua intenzione DICIAMO screditare le donne DICIAMO senza figli.

Si scusa, si, però DICIAMO ci tiene a precisare DICIAMO che il suo riferimento era rivolto alle persone del “suo” mondo. Si, certo.

DICIAMO. pic.twitter.com/odYE3uGKWn — Lu Bennet 🐍 (@LuBennet) September 1, 2020

“Ognuno è stanco a modo suo, però, fidatevi che con tre figli ancora di più. Anch’io ho un ufficio, ho delle dipendenti, ho delle persone che lavorano per me. Mi alzo normalmente alle sei e mezza o sette del mattino non solo perchè sono mamma, ma spesso anche per lavoro. Facciamo orari assurdi per il nostro lavoro che è bellissimo, ci mancherebbe. Io ringrazio voi che mi permettete di fare questo lavoro. L’unica cosa è che mi avete scritto delle cose molto brutte e mi sembra assurdo leggere tutto questo”, conclude la Valli.