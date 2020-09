Allerta alimentare per nota salsa di soia

Una nota salsa di soia è stata ritirata a causa di possibile rischio fisico. Tutti i dati per riconoscerla.

Nei giorni scorsi è stata ritirata una nota salsa di soia, reperibile in diversi negozi etnici e nei supermercati. Il motivo è dovuto ad un possibile rischio fisico. Cosa che ha spinto al ritiro volontario del prodotto in questione.

Trattandosi di un alimento a lunga conservazione, è possibile che alcune persone l’abbiano acquistata prima del provvedimento. Motivo per cui è importante controllare tutte le indicazioni per riconoscerla ed, eventualmente, restituirla presso il punto vendita. In ogni caso è ovviamente sconsigliato consumarla.

Salsa di soia Suzi Wan ritirata dal mercato

L’annuncio arriva direttamente dal sito del Ministero della Salute che ha reso noto l’auto ritiro effettuato per la salsa di soia Suzi Wan. Le salse sono in realtà tre, con caratteristiche diverse. In ogni caso, però, è presente lo stesso rischio che è di tipo fisico. Qui sotto tutte le informazioni.

Prodotto: Salsa di soia

Marchio: Suzi Wan

Nome dell’Osa: Mars Italia S.p.A.

Tipi di salse: Salsa di soia, Salsa di Soia meno 43 sale, Salsa di soia dolce

Nome del produttore: Go-Tan B.V

Sede dello stabilimento: Poorstraat 57, 4041 CL, Kesteren Gelderland, Neverland (Olanda)

Confezione: bottiglia di vetro da 125 ml

Motivo del richiamo: Richiamo precauzionale volontario dovuto alla possibile presenza di frammenti di vetro

Sul sito del Ministero sono state riportate anche le suddette referenze:

Referenza Salsa di soia : termine minimo di conservazione tra il 13/05/2022 e il 6707/2022 Ean: 4002359351105

: termine minimo di conservazione tra il 13/05/2022 e il 6707/2022 Ean: 4002359351105 Referenza Salsa di soia – 43% sale: termine minimo di conservazione tra il 23/06/2022 e il 07/07/2022 Codice Ean 4002359005336ù

termine minimo di conservazione tra il 23/06/2022 e il 07/07/2022 Codice Ean 4002359005336ù Referenza Salsa di soia dolce: termine minimo di conservazione compreso tra il 18/05/2022 ed il 07/07/2022 – Codice Ean 4002359361104

Come sempre, qualora si riconoscesse uno di questi prodotti tra quelli acquistati di recente, è possibile restituirli presso il punto vendita in modo da ottenere un risarcimento o un cambio con altro prodotto.

Prestare attenzione alle varie allerte alimentari è sempre un buon modo per assicurarsi il benessere personale e della propria famiglia, diventando dei consumatori più consapevoli e attenti.