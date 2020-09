Ti è apparsa una libellula? scopri il significato profondo

Alcuni animali appaiono nella nostra vita per un motivo preciso. Tra questi c’è la libellula, un essere meraviglioso che porta un messaggio profondo.

Il regno animale vanta un’infinità di forme e colori, alcuni animali sono talmente strani che sembrano provenire da un altro mondo ed è forse per questo loro fascino che la loro presenza ci da la sensazione che sia dovuta ad un motivo preciso. Una sensazione che per alcuni è molto di più di questo, l’ apparizione di una libellula pare che nasconda un significato preciso.

Sognare una libellula, significato

Gli insetti solitamente non godono della notra stima. Spesso il loro aspetto è ripugnante, anche se piccoli sono invasivi e infastidiscono. Tuttavia esistono delle specie davvero meravigliose ed incredibilmente belle. Questo è il caso delle libellule, in natura esistono circa 300 specie di libellule con colorazioni uniche.

Anche se la libellula ti sembra sontuosa e si muove con leggerezza nell’aria essa è una cacciatrice incredibile dotata di forti mandibole e denti affilati. Fa parte dell’ordine Odonata. In greco la parola odon significa “dente” e con quei denti può cacciare centinaia di zanzare ogni giorno.

Le libellule sono tra gli insetti più antichi al mondo, una delle prime specie di insetti alati esistenti. Forse questo è il motivo per il quale popolano i racconti e le fiabe più antiche. La loro aura mistificatoria le rende uniche.

Se ti appare una libellula, quale messaggio vuole inviarti l’Universo? Secondo alcune credenze la libellula è tra i 12 animali attraverso i quali si manifestano gli angeli custodi per darci un messaggio profondo.

La libellula è simbolo di saggezza, rinnovamento e adattamento, se compare sul tuo cammino è per avvertirti che un cambiamento (rinnovamento) è in arrivo, per il quale non sei pronto (adattamento) e ti consiglia di prepararti in anticipo (saggezza). Il modo migliore per farlo è attraverso una profonda introspezione che faccia emergere la propria vera personalità. La libellula assomiglia ad una bacchetta magica che quando viene agitata porta buon auspicio, è segno che buone notizie stanno per arrivare nei giorni a venire.

Cosa significa sognare una Libellula?

Interpretare i nostri sogni è importante poichè attraverso di loro si manifesta il nostro inconscio. Decodificare il nostro io interiore ci permette di capire meglio noi stessi. Per capire quanto i sogni siano elementi chiave della nostra esistenza, scopri 9 fatti davvero sorprendenti che riguardano i SOGNI. Se una libellula svolazza nei tuoi sogni il significato dipende dal modo in cui svolazza:

Se vola dappertutto: significa che hai bisogno di più libertà.

Se vola aggraziata: significa che hai bisogno di più leggerezza. Qualcosa che rompa la routine quotidiana e che ti faccia resoirare aria di novità, qualcosa come un viaggio.

Se sogni una libellula ricorda che è giunto il momento di fermarti, rilassarti divertirti e ricominciare al meglio, dato che sognare una libellula è un segno di buon auspicio. Se qualcosa non sta andando nel verso giusto e sogni una libellula persevera, e sarai ricompensato. Scopri anche quali sono i 10 Sogni più ricorrenti degli Italiani e come interpretarli