“Stai diventando quello che sei destinato ad essere”, i segni chiari

La vita ti cambia costantemente e il suo obiettivo è quello di farti diventare ciò che sei destinato ad essere. Scopri i 12 segni chiari della tua trasformazione.

La vita è un fiume relativamente lungo, tutt’altro che tranquillo che ognuno di noi è chiamato ad attraversare, affrontando sfide, più o meno difficili e facendo esperienza delle sfide affrontate per affrontare quelle che seguiranno. Navighiamo attraversando un vasto fiume emotivo che accompagna tutte le nostre esperienze e durante questo perscorso la nostra personalità subisce dei mutamenti, i dolori più intensi, le ferite così come le gioie e le soddisfazioni sono alla base di questi cambiamenti che ti portano ad essere la versione migliore di te stesso e ciò che sei destinato ad essere. Scopri i 12 segni che ti rivelano se sei sulla strada giusta per essere la persona che dovresti essere.

12 segni che la tua crescita personale si sta evolvendo nella giusta direzione

“Devi essere il cambiamento che vuoi vedere in questo mondo”, diceva Gandhi. I nostri cambiamenti non sono sempre percettibili, presi dai nostri impegni non ci soffermiamo a fare un percorso introspettivo finalizzato a fare il punto ldelle nostre sensazioni e dei nostri stati psichici. Eppure questo percorso introspettivo è fondamentale per diventare la migliore versione di noi stessi. Ecco 12 segni rivelatori che ti faranno capire se ti stai gradualmente avvicinando al tuo ideale di persona.

1. Diventi più indipendente

Crescendo diventa sempre più evidente un concetto chiave: possiamo contare solo su noi stessi. Ovviamente se saremo stati in grado di creare legami solidi e duraturi avremo qualcuno di affidabile pronto a sostenerci nei momenti peggiori, ma questa non è una garanzia. Se sei in grado di gestire la tua vita contando esclusivamente sulle tue risorse, sei sulla buona strada per essere una persona migliore.

2. Hai tagliato i rapporti con le persone tossiche intorno a te

Quante persone incontriamo durante la nostra vita e quante di esse ci deludono, ci colpiscono alle spalle o ci fanno del male. Col tempo impariamo a distinguire i buoni dai cattivi, capiamo di chi possiamo fidarci e se siamo particolarmente intuitivi indiduermo subito le intenzioni delle persone che ci circondano. Scopri il tuo grado di intuizione a partire dalle 10 caratteristiche che distinguono le persone intuitive.

Purtroppo alcune persone sono particolarmente dannose per il nostro benessere psicofisico, viviamo in un mondo in cui regnano sentimenti quali invidie e gelosie motivo per il quale si rende necessario scoprire le 7 cose che bisognerebbe assolutamente tenere per te e perchè. Anche chi dice di amarci potrebbe rivelarsi una persona tossica, criticarci, sminuirci e manipolarci per tenerci nella sua morsa. Le relazioni tossiche in amore sono molto più diffuse di quanto pensi, scopri se la tua relazione è sana o tossica valutando le differenze.

Alcune persone poi fanno male al nostro cervello non volendo, sto parlando per esempio delle persone che si lamentano continuamente. È stato provato che scoltare una persona che si lamenta ci rende stupidi. Ad ogni modo se hai imparato ad allontanare le persone tossiche sei sulla buona strada se hai ancora dei dubbi sappi che queste 5 categorie di persone sono tossiche.

3. Tendi a ripensare al tuo passato e a rispondere a determinate domande

Ripercorrere il passato non è per nostalgia ma per fare tesoro delle esperienze vissute e non commettere gli stessi errori nel presente e anche nel futuro. Ripensare alle pietre miliari porsi delle domande, è un chiaro segno che sei sulla strada giusta. Per essere la miglior versione di te stesso devi risolvere eventuali conflitti passati e continuare il tuo percorso essendo più positivo.

4. A volte provi rimorso

Il rimorso è la consapevolezza di aver fatto degli sbagli o si ha avuto un comportamento non giusto in certe situazioni e di non poter rimediare perchè indietro non si torna. Il rimorso insegna moltissimo e ti rende migliore.

5. Accetti i tuoi errori e le tue imperfezioni

Un noto psichiatra individuò una sola domanda da fare al primo incontro per capire se il nostro interlocutore avesse o meno il potenziale per essere un buon partner (Compatibilità: una sola domanda per capire se lui è quello giusto), e questa domanda mette in discussione gli errori passati. Certe esperienze sono positive solo se sono chiari gli errori commessi. Questa consapevolezza ci permette di evolverci progressivamente verso un miglior benessere.

6. Non ti fidi più ciecamente

In passato ti fidavi molto di più, credevi alla parola che ti veniva data. Eri ingenuo ed innocente e questo è stato probabilmente fonte di delusioni, motivo per il quale hai imparato a pensarci due volte prima di dare la tua fiducia a qualcuno.

7. Sai che il tempo è prezioso

Il tempo scorre veloce e non sappiamo quanto tempo ci è dato vivere su questa terra, hai visto persone spegnersi per malattie, incidenti anche prematuramente. Il tempo ti ha dimostrato di essere molto prezioso. Oggi ti senti più responsabile verso il tempo che ti è stato concesso.

8. Vedi il bicchiere mezzo pieno

La positività è un perno sul quale si fonda la tua vita. Te ne sono successe tante e ti sei sempre rialzato, hai superato cose per le quali non pensavi di avere forza a sufficienza e questo ti ha dimostrato che tutto si supera. Hai imparato a mettere le cose in prospettiva e a non lasciare che una situazione complessa ti abbatta.

9. Pensi molto

Pensi molto al punto che non riesci a spegnere i pensieri neanche di notte, se questo è il tuo caso abbiamo 6 consigli per spegnere il cervello di notte quando pensi troppo. Ad ogni modo il pensiero ti ha reso più saggio. Hai imparato a pensare prima di agire a non essere frettoloso ed impulsivo, questo ti fa evolvere correttamente.

10. Valuti costantemente e la tua qualità di vita

La tua vita è un percorso segnato da traguardi che sono i tuoi obiettivi. Raggiunto uno ne insegui un altro. Sogni la vita che vuoi e ti metti in condizione di realizzarla.

11. Ti rendi conto dell’importanza della tua salute

Un tempo non ti preoccupavi di cosa mangiavi, ora ti rendi conto di alimentarti meglio, scegliendo cibi sani. Cerchi di bilanciare l’apporto di vitamine e nutrienti e usi degli integratori alimentari per fornire al tuo corpo tutte le vitamine e i minerali di cui ha bisogno, pratichi sport nonostante la tua pigrizia e tutto questo perchè hai capito il grande valore della salute.

12. Sei sempre occupato

Impieghi il tuo tempo, sei sempre indaffarato, ti rendi utile, più lo fai più trovi la motivazione per andare avanti avvicinandoti ai tuoi obiettivi di vita.