Avocado: come utilizzare il nocciolo e tutti i benefici

Ci sono moltissimi benefici che di certo non ti aspetti dall’avocado, a partire dal suo nocciolo. Un frutto dalle 1000 sorprese, vediamo come impiegare il nocciolo e tutti i benefici.

Stiamo parlando di un frutto che appartiene al Sud America, dove se ne fa uso dai tempi dei tempi. Gli Aztechi per esempio lo consumavano già prima dell’arrivo di Cristoforo Colombo, adoravano consumare gli avocado e trarre innumerevoli benefici da essi.

Avocado: come utilizzare il nocciolo

L’avocado è un frutto nutriente e benefico sotto tanti punti di vista, ricco di potassio e di calcio ma contiene anche moltissima fibra e grassi monoinsaturi, i grassi che spesso citiamo e che sono considerati i grassi buoni. Tra questi grassi buoni troviamo l’acido oleico che riesce a ringiovanire la pelle e attua una diminuzione notevole dei livelli di colesterolo nel sangue e anche dei trigliceridi. L’avocado possiede anche tantissime vitamine che proteggono la pelle e quindi riescono a rigenerare le cellule rallentano l’invecchiamento causato dai radicali liberi.

Oggi però vogliamo soffermarci su l’utilità del nocciolo di avocado, come può essere impiegato e i benefici dei quali possiamo giovare. Quando mangiamo l’avocado siamo solite osservare il nocciolo e gettarlo, non diamo molto peso a ciò che in realtà potremmo farci. Con il nocciolo si può far molto, e non solo ottenere la pianta di avocado investendo non poca pazienza ma ci sono altri benefici che può regalarci. Il nocciolo possiede per gran parte gli aminoacidi presenti nell’avocado intero, oltre a grassi, vitamine e minerali.

Con il nocciolo si possono:

calmare i dolori articolari

riuscire a dare nuovo vigore ai capelli

curare l’acne

aiutare a regolare la tiroide

dare una sterzata al nostro organismo

come abbiamo detto, rallentare la fase di invecchiamento della pelle

combattere problemi di digestione

ottimo contributo anche per la perdita di chili di troppo

possiamo infine rinforzare il nostro sistema immunitario e prevenire le malattie del cuore.

Come lo utilizziamo?

Anche i modi per impiegarlo e trarre tutti questi benefici appena elencati sono diversi:

Possiamo ad esempio utilizzare il nocciolo mediante infuso per prevenire le malattie del cuore, tenere sotto controllo il colesterolo e giocare anche a favore del nostro peso forma.

Basterà gratuggiare il nocciolo e farlo riposare in acqua bollente, filtrare e bere una volta al giorno, impiegato soprattutto anche per contrastare tutti i problemi relativi alla digestione.

È possibile inoltre, dopo aver tolto quella pellicina che sembra un po’ una pellicola, grattugiarlo, dapprima farlo asciugare per bene e servirlo come guarnizione alle nostre pietanze.

Il nocciolo si può ridurre ancora in una consistenza molto simile a alle farine, quasi come se fosse polvere ed è possibile aggiungerlo a delle centrifughe, dei frullati, ma anche a degli yogurt al mattino, diversi tipi di porridge ecc..

L’impiego più sensazionale è senza dubbio la macerazione, infatti, dopo avere aver triturato il nocciolo, potete farlo macerare conservandolo in alcol, dopodiché questo composto vi servirà per massaggiare tutte le articolazioni che vi recano dolore e anche le tempie in caso di forti mal di testa.