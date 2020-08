L’ex concorrente di Temptation Island, Lara Zorzetto è diventata mamma del piccolo Leonardo: la confessione sul parto difficile.

L’ex concorrente di Temptation Island, Lara Zorzetto è diventata mamma per la prima volta. La Zorzetto ha messo al mondo il piccolo Leonardo, nato dal suo amore con il fidanzato Mattia, conosciuto un anno fa. “Ragazze è nato Leonardo alle 16:31 e pesa 3.340 di puro sorrisone e dolcezza.. non ha voluto aspettare ed è nato prima di 4 giorni della presunta data“, ha scritto su Instragram pochi giorni fa.

Dopo essere stata assente dai social, ieri, la Zorzetto è tornata su Instagram pubblicando le prime foto del piccolo Leonardo e raccontando i problemi che ha avuto durante il parto.

Lara Zorzetto di Temptation Island mamma: il racconto del parto difficile di Leonardo

Lara Zorzetto e il fidanzato Mattia sono al settimo cielo per la nascita del piccolo Leonardo. Tuttavia, l’ex protagonista di Temptation Island ha voluto condividere con i followers anche il momento difficile vissuto. Il parto, infatti, non è stato facile per Lara che ha dovuto affrontare alcune complicazioni come racconta lei stessa su Instagram dove aveva annunciato a sorpresa la sua gravidanza.

“Questa magica avventura è iniziata in maniera un po’ diversa da come c’è lo aspettavamo, da come lo era immaginato per tutti questi lunghi mesi. Ero in ospedale, solita visita. Le contrazioni aumentavano sempre di più al punto tale che non sono riuscite neanche a finire la rampa di scala e mi hanno ricoverata d’urgenza”, ha raccontato la Zorzetto che ha anche deciso di condividere la prima, tenerissima foto del piccolo Leonardo.

“Lunghe ore di contrazioni, Travaglio, rottura delle acque ma non mi dilatavo più di 5 cm, Leo si è girato all’improvviso con la testa, e siamo corsi in cesareo d’urgenza. Non è la classica storia che lo vedi, te lo danno e tutto sparisce. Io l’ho visto per la prima volta oggi” (domenica 30 agosto mentre il parto è avvenuto il 27 agosto ndr).



“Posso solo dire di avere non un angioletto accanto a me… Non potrei essere più fortunata di così. Non vediamo l’ora di goderci questo scricciolo guanciettoso“, ha concluso.