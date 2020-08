Taiwan, bambina vola in cielo con un aquilone – VIDEO

A Taiwan, una bambina ha preso il volo in alto nel cielo dopo essere rimasta incastrata su un aquilone. Il video ha fatto rapidamente il giro del web.

A Taiwn è successo l’impensabile. Durante un evento, una bambina è rimasta incastrata in aquilone di grosse dimensioni e, passando inosservata tra i presenti e gli addetti ai lavori, si è sollevata in cielo non appena il mezzo è stato liberato. Fortunatamente però ci si è subito accorti del terribile incidente e si è provveduto a mettere in atto tutte le manovre necessarie per portarla in salvo.

Una bambina ha preso il volo su un aquilone e, purtroppo come facilmente immaginabile, il video che la ritrae ha rapidamente fatto il giro del web. Nella clip in questione è possibile sentire tutte le urla dei presenti, preoccupati ed impauriti per la sorte che sarebbe potuta toccare alla piccola che fortunatamente è sana e salva.