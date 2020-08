Sophie Codegoni, chi è la nuova tronista di Uomini e Donne?

Sophie Codegoni è la nuova tronista di Uomini e Donne. Bellissima e modella per Chiara Ferragni, è la più giovane protagonista del programma.

Si chiama Sophie Codegoni la nuova tronista di Uomini e Donne su cui ha deciso di puntare Maria De Filippi per rilanciare il trono classico. Bellissima, giovanissima e sconosciuta al mondo della televisione, ma con un curriculum di tutto rispetto nel mondo della moda. A svelare il suo nome è statla la pagina Very Inutil People che racconta anche chi è la nuova tronisllta di Uomini e Donne.

Sophie Codegoni: ecco chi è la nuova tronista di Uomini e Donne

Di Sophie si sa ancora poco. L’unica cosa certa è che ha solo 18 anni e lavora come modella nello showroom di Chiara Ferragni. Bionda, con dei lineamenti particolari che rendono assolutamente bellissimo il suo viso e con un fisico con le forme al giusto posto, Sophie è la più giovane tronista della storia di Uomini e Donne che, in questa stagione televisiva, ha anticipato la messa in onda delle nuove puntate.

Su Instagram, il suo profilo che conta 12,8 mila followers è ancora attivo, ma l’ultima foto pubblicata risale allo scorso 16 agosto. Alle spalle ha una sola storia d’amore, durata sei mesi e finita per un tradimento di lui ed oggi sogna di poter trovare l’amore della sua vita nel programma di Maria De Filippi.

Dopo la delusione per il trono classico della scorsa stagione che non è riuscito a conquistare il cuore del pubblico che ha sempre preferito le avventure delle dame e dei cavalieri del trono over, animato soprattutto dalle vicende sentimentali di Gemma Galgani che ha annunciato di avere un segreto, con la bellissima Sophie, i giovani torneranno ad appassionare i telespettatori di canale 5?

Con lei ci sarà anche Jessica, tronista che lavora alle poste e che è mamma di un bambino di 5 anni. Due troniste molto diverse che, però, hanno conquistato la fiducia della De Filippi e della sua redazione. Sapranno fare lo stesso con i fan fedelissimi del dating show di canale 5?