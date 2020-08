Come schiarire i capelli naturalmente, i migliori metodi casalinghi

I prodotti di bellezza confezionati sono certamente efficaci ma gli stessi risultati possiamo ottenerli a casa, vediamo come schiarire i capelli naturalmente

Schiarire i capelli in modo naturale a casa si può? Certo, ed è anche molto facile se uno sa come fare, perché ci sono maschere che possiamo preparare liberamente da sole senza sforzi e con un risultato finale soddisfacenti. Prodotti che non rovinano i capelli e danno anche una grande resistenza in prospettiva.

Prima di passare alle ricette, una considerazione generale che parte dal nostro colore naturale. Se abbiamo capelli biondi darà possibile farli diventare ancora più biondi e se sono castano chiari potranno schiarirsi ancora di più. Ma queste maschere non funzionano sui capelli scuri o ancora di più su quelli neri. Stiamo parlando di metodi naturali, non di rivoluzioni.

Ci sono comunque molte componenti genuine che possono aiutarci in questa missione. Il consiglio generale è quello di provare con gradualità e cercare di capire quali sono le componenti migliori per ottenere l’effetto desiderato. Il metodo è sempre uguale: spalmate la maschera sui capelli, la fate aderire bene e poi sciacquate. L’effetto si vedrà in poco tempo.

Maschere naturali fatte in casa, come prepararle

E allora vediamo insieme quali sono i migliori metodi naturali per schiarire i capelli in modo naturale:

Aceto di sidro: è uno dei rimedi più efficaci, anche perché agisce delicatamente sui capelli e aiuta a sciogliere l’olio oltre alle impurità accumulati nella nostra chioma e sul cuoio capelluto. Aiuta anche a liberare bene i capelli senza formare nodi ed è molto sano. Diluitelo con acqua naturale mantenendo questa proporzione: ogni bicchierino di aceto, sei bicchierini di acqua.

Succo di limone e balsamo: il succo di limone è acido, quindi efficace per schiarire i capelli, ma deve essere utilizzato con moderazione perché potrebbe bruciarli e rovinarli. Per questo deve essere mischiato al balsamo, che attenuerà l’effetto acido. Anche in questo caso ne bastano poche gocce per un effetto interessante.

Maschera al miele e cannella: sembra un a ricetta di cucina, è un a ricetta per volere bene ai nostri capelli. Sarà sufficiente mescolare in una ciotola 2 cucchiai di miele, 1 cucchiaio di cannella e 1 cucchiaio di olio d’oliva che serve ad idratare.

Dopo averli amalgamati bene creando la maschera, spalmatela delicatamente sui capelli e lasciatela in posa per almeno 3-4 ore coperti con una cuffia. Così gli elementi naturali penetreranno nel capello e alla fine basterà lavarli per avere uno schiarimento naturale.