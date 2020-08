Nostradamus, il più grande indovino al mondo, ha fatto delle previsioni per il 2021. Ecco quali catastrofi apocalittiche dovremmo aspettarci.

Pochi mesi mancano alla conclusione del 2020 per il quale crisi economica che avrebbe colpito l’occidente. Aveva previsto anche l’insorgenza di molte malattie ed epidemie insieme alla crisi economica che ne sarebbe conseguita. Pochi mesi mancano alla conclusione del 2020 per il quale Nostradamus fece 3 inquietanti profezie tra cui una grandissimache avrebbe colpito l’occidente. Aveva previsto anche l’insorgenza di molteinsieme alla crisi economica che ne sarebbe conseguita.

Ricordiamo che il farmacista francese dell’epoca medioevale predisse oltre 5 secoli fa eventi come il grande incendio di Londra nel 1666, il bombardamento delle città giapponesi di Nagasaki e Hiroshima così come l’attentato alle torri gemelle.



Anche per il 2021 fece delle previsioni e sono terribili.

Le 8 inquietanti previsioni di Nostradamus per l’anno 2021

Nostradamus ha fatto oltre 6.000 profezie, c’è chi lo considera un indovino formidabile e chi un abile cialtrone eppure su molte di queste profezie non si era affatto sbagliato. Essere un profeta significa essere un uomo con visioni di cose lontane. In una lettera al figlio Cesare, Nostradamus scrisse: “A volte accade che il profeta porti la luce perfetta della profezia e che possa rendere manifeste cose sia umane che divine”.

Anche per l’anno 2021 ha predetto delle cose e sono inquietanti, ha parlato dell’arrivo di zombie, malattie e catastrofi ambientali, ecco cosa dovremmo aspettarci secondo l’indovino:

1- L’arrivo degli zombi



Li abbiamo conosciuti grazie ai film di fantascienza in un’epoca recente, ma Nostradamus ne parlava già secoli fa. Secondo l’Oracolo, assisteremo alla creazione di un’arma biologica ad opera di uno uno scienziato russo in grado di trasformare gli esseri umani in zombie. Una previsione apocalittica perché questo segnerà l’estinzione del genere umano.

2- Carestie e malattie

La fame nel mondo nel nostro secolo esiste ed è reale. Secondo le previsioni dell’indovino questa fame è destinata a crescere su una scala senza precedenti nel 2021. Nostradamus aveva previsto catastrofi naturali e malattie in questi anni, e considerando la pandemia di Coronavirus non si è sbagliato molto. Secondo l’indovino la carestia sarà fatale per molti abitanti del nostro pianeta.

3- I musulmani si impadroniranno del mondo

Una previsione nota con il simbolo del cammello. Secondo il profeta i mussulmani entreranno sempre più numerosi in Europa nel prossimo decennio e la conquisteranno in numero non con la guerra. Un’immigrazione massiccia unita ad un calo demografico in Europa che porterà a “La grande sostituzione” .



4- Tempeste solari



“Vedremo le acque salire e la terra crollare su di esse”, e così che Nostradamus descrive gli effetti delle tempeste solari dovute al cambiamento climatico.

A causa di queste catastrofi naturali secondo il profeta si susseguiranno molte guerre per stabilire a chi spetteranno le ultime risorse naturali rimaste.

5- Una cometa entrerà in collisione con la Terra

Nostradamus ha predetto terremoti dovuti a un’inevitabile collisione tra una cometa e il nostro pianeta: “Il fuoco e una lunga scia di scintille illumineranno il cielo”. Gli scienziati della Nasa affermano che uno dei grandi minerali citati da Nostradamus è effettivamente passato vicino al nostro pianeta il 16 agosto scorso. Un evento che rende questa profezia ancora più inquietante.



6- Un terremoto distruggerà la California

L’anno prossimo segnerà la fine dello stato della California secondo Nostradamus, colpita da un violentissimo terremoto. Le parole del profeta si riferiscono alle “Terre d’Occidente”, comunemente definite “Nuovo Mondo”. Nella quartina si fa riferimento alla data esatta in cui avverrà il terremoto: “Mercurio in Sagittario, Saturno in declino”. L’autore si riferisce quindi al 25 novembre 2021.

7- I soldati americani avranno un cervello impiantato

Secondo l’indovino si arriverà a sostituire alcuni uomini con dei robot mediante l’impianto di cervelli dotati di un’intelligenza superiore a quella della nostra specie. Temi affrontati da molti autori di film di fantascienza potrebbero diventare più reali di quanto si immagina.