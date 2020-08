Nek: polemica post concerto al Twiga, il cantante si scusa

Nek alla fine fa mea culpa sulla serata: “Ho commesso una leggerezza”

Le scuse di Nek dopo le polemiche sul concerto che è stato improvvisato al Twiga:

ho commesso una leggerezza, dice.

Solo pochi giorni fa il cantante si era esibito durante una festa privata, il locale in questione è il Twiga, luogo di accese polemiche e del quale Daniela Santanché ne è socia.

Nek risponde alle polemiche sulla serata al locale di Marina di Pietrasanta e porge le scuse.

Sarebbe stato meglio non accettare e non prenderlo quel microfono. Mi sono preso qualche tempo per rispondere con la calma necessaria su quello che è successo, perché non voglio che passi un’immagine di me che non corrisponde a chi sono

Mediante le storie di Instagram risponde alle polemiche.

Fonte foto: (www.leggo.it)