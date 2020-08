Gerard Depardieu, fermato per guida in stato di ebrezza – Video

Gerard Depardieu fermato dalla polizia per guida in stato d’ebrezza. L’attore si sarebbe lasciato andare anche a frasi contro il proprio Paese, video.

Gerard Depardieu è stato fermato dalla polizia francesce per guida in stato d’ebrezza mentre percorreva il 14esimo arrondissement in motorino. Secondo quanto riferisce la stampa francese, inoltre, l’attore si sarebbe lasciato andare a frasi infelici nei confronti del proprio Paese.

Per l’attore non si tratta della prima disavventura. Già nel 2013 era stato fermato e multato sempre per guida in stato d’ebrezza.