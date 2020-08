Fabrizio Moro emoziona con un’esibizione da pelle d’oca sul palco di Battiti Live 2020 con Il senso di ogni cosa e L’eternità: web in delirio.

Con un’esibizione da pelle d’oca, cantando rigorosamente dal vivo, accompagnato dal maestro Claudio Junior Bielli, Fabrizio Moro ha incantato ed emozionato il pubblico di Battiti Live 2020. Il cantautore si è esibito sul palco principale dello splendido Castello Aragonese di Otranto regalando una performance da brividi che è stata particolarmente apprezzata dal popolo del web che aveva che, sui social, si è congratulato con il cantautore romano per la capacità di raccontare la vita con parole che arrivano direttamente al cuore.

Fabrizio Moro, esibizione da brividi con Il senso di ogni cosa e L’eternità

Con un’esibizione acustica, accompagnato solo dal pianoforte e dalla chitarra, Fabrizio Moro ha regalato un momento di forte impatto emotivo non solo agli spettatori di Battiti Live 2020 presenti ad Otranto e che l’hanno ascoltato dal vivo, ma anche ai telespettatori di Telenorba e di Italia 1 che hanno trasmesso in tv l’evento.

Con Il senso di ogni cosa e L’eternità, due delle canzoni più amate dal fan di Moro e che il cantautore ha riportato a galla con nuovi arranggiamenti, Moro ha trasmesso il messaggio d’amore che si nasconde nei testi delle canzoni che ha cantato per Battiti Live.

“Esibizioni meravigliose”, “Da brividi come sempre”, “Con lui è impossibile non emozionarsi”, “Sei tu il senso di ogni cosa, unico Fabrizio”, “Immenso”, “Sempre il migliore”, “Fabrizio ha il grandissimo dono di arrivare dritto al cuore e all’anima per quello che scrive e per quello che è come Uomo… Sempre Unico“, sono solo alcuni dei commenti dei fan che ora attendono con ansia la pubblicazione del nuovo album.

Ad ottobre, Fabrizio Moro tornerà con la raccolta “Canzoni d’amore nascoste” in cui regalerà al pubblico alcune delle sue canzoni d’amore scritte nel corso della sua lunga carriera e riproposte con una nuova versione. Il countdown, dunque, per il ritorno di Fabrizio Moro è già partito.