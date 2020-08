Elisabetta Gregoraci, look da diva per il finale di Battiti Live 2020

Elisabetta Gregoraci incanta il pubblico dell’ultima puntata di Battiti Live 2020 con un look da vera diva: abito lungo e gambe mozzafiato in mostra, foto.

Un look mozzafiato e da vera diva per Elisabetta Gregoraci che, per l’ultima puntata di Battiti Live 2020, ha scelto d’indossare un abito lungo, ma corto sul davanti mettendo in mostra le lunghe e spettacolari gambe.

Un vestito stupefacente che ha conquistato il pubblico di Italia 1, incantato dalla statuaria bellezza dell’ex moglie di Flavio Briatore che, a 40 anni compiuti, resta una delle donne più belle del mondo dello spettacolo italiano.

Elisabetta Gregoraci, vestito look e gambe mozzafiato in mostra: fan in delirio

Corpetto stretto e con una profonda scollatura e un lungo strascio nero per Elisabetta Gregoraci che ha sfoggiato un abito corto sul davanti per l’ultimo, atteso appuntamento di Battiti Live. Un abito elegante, moderno e che rispecchia lo spirito energico e rock di Elisabetta Gregoraci, pronta a varcare la casa del Grande Fratello Vip 5 come prima concorrente ufficiale.

Le foto del look strepitoso della Gregoraci hanno letteralmente fatto impazzire i fans che promuovono a pieni voti l’abito e l’intero outfit. Il look, infatti, è completato da sandali con tacchi a spillo mentre i capelli sono raccolti in una moderna treccia che incornicia la bellezza del viso della showgirl.

“Bellissima”, scrive un utente. “Che bella che sei”, aggiunge un altro. E ancora: “Sempre pazzesca. Bellissima e affascinante. Elegante e sensuale. Sei una Dea meravigliosa”, “spettacolare come sempre”, “Sei uno schianto”.

I fan, dunque, sono sempre più innamorati della bellezza e del talento di Elisabetta Gregoraci e non vedono l’ora di vederla nella casa del Grande Fratello Vip 5. Grazie al reality show di Alfonso Signorini, infatti, potranno ammirare tutti i giorni la sua bellezza. Nella casa, dunque, soprattutto per le puntate in diretta, la Gregoraci sfoggerà abiti come quelli indossati sul palco di Battiti Live preferendo un look più sportivo per il resto della settimana?